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Conmebol trabalha para enviar nova carga de ingressos ao Flamengo para a final da Libertadores

Sócios-torcedores esgotaram rapidamente ingressos disponíveis para setor exclusivo da torcida do Flamengo no Centenario, palco da final contra o Palmeiras, em 27 de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 10:30

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:30

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo abriu as vendas e os ingressos exclusivos para a Nação, para a final da Libertadores, esgotaram-se rapidamente. A carga colocada à disposição, segundo o clube, era referente a 50% da capacidade do Estádio Centenario, que será palco do jogo contra o Palmeiras, em Montevidéu, em 27 de novembro. A Conmebol, agora, trabalha para enviar uma nova carga aos clubes finalistas.Procurada pelo LANCE!, a Conmebol explicou que essa carga de ingressos foi enviada ao Flamengo antes da decisão do Governo do Uruguai, que liberou a presença do público em 75% da capacidade do Centenario. Agora, a entidade trabalha a parte burocrática, como protocolos e adequação do setor exclusivo para a Nação (Tribuna Colombes), antes de liberar novas entradas ao clube.
A tendência é de que, tanto Flamengo quanto Palmeiras, recebam mais ingressos, mas ainda não está definido que serão referentes aos 25% da capacidade que "ficaram faltando" em relação aos 75% liberados para a final.
A tendência é essa, e o Flamengo informou que, assim que receber novos ingressos, seguirá a venda seguindo os critérios já estabelecidos pelo clube.

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