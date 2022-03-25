Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves

A bola vai rolar para o maior torneio de clubes da América do Sul. Nesta sexta-feira, a Conmebol sorteou os oito grupos da Copa Libertadores 2022, em Luque, no Paraguai, na sede da entidade. Diferentemente do ano passado, o evento desta vez aconteceu com todas fases prévias já definidas.

Atual campeão, o Palmeiras mais uma vez apareceu como cabeça de chave do Grupo A, assim como em 2021, depois de vencer a Libertadores de 2020. O Alviverde terá como adversários Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL). A estreia do time de Abel Ferreira será entre 5 e 7 de abril. A Conmebol ainda vai desmembrar a tabela completa.

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Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG fará um clássico regional com o América-MG, que faz sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians, por sua vez, caiu na chave considerada mais difícil, que conta com Boca Juniors, Deportivo Cali e o Always Ready, com mais de 4 mil metros de altitude.

Red Bull Bragantino e Fortaleza, outros brasileiros estreantes, também terão pedreiras em seus grupos, mas Flamengo e Athletico-PR tiveram um caminho um pouco mais fácil na busca por uma vaga nas oitavas de final.

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Grupo A: Palmeiras, Emelec (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Independiente Petrolero (BOL);

Grupo B: Athletico-PR, Libertad (PAR), Caracas (VEN) e The Strongest (BOL);

Grupo C: Nacional (URU), Vélez Sarsfield (ARG), Red Bull Bragantino e Estudiantes (ARG);

Grupo D: Atlético-MG, Independiente del Valle (EQU), Tolima (COL) e América-MG;

Grupo E: Boca Juniors (ARG), Corinthians, Deportivo Cali (COL) e Always Ready (BOL);

Grupo F: River Plate (ARG), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER) e Fortaleza;

Grupo G: Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR), Colón (ARG) e Olimpia (PAR);

Grupo H: Flamengo, Universidad Católica (CHI), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG). A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores 2022 será disputada entre os dias 5 e 7 de abril, e a primeira fase está marcada para terminar no fim de maio. O sorteio dos confrontos das oitavas de final está marcado para o dia 1º de junho, também na sede da Conmebol.

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Nesta primeira fase, as equipes farão seis jogos, sendo três em casa e três fora, e os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado de cada chave irá para mata-mata da Copa Sul-Americana.