Conmebol pune Arão por expulsão e atleta vira desfalque do Fla nas oitavas

Arão será desfalque do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores Crédito: Staff Images / CONMEBOL

A expulsão diante da LDU (EQU), em seu 300º jogo pelo Flamengo, deixará Willian Arão fora da partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A Comissão Disciplinar da Conmebol publicou a decisão do processo disciplinar aberto contra o jogador e o puniu com dois jogos de suspensão por conta do lance. Assim, o camisa 5 não enfrentará o Defensa y Justicia, na Argentina.

Arão foi expulso após acertar o rosto de Amarilla, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Flamengo empatou o jogo no Maracanã em 2 a 2 com a LDU. O primeiro jogo da suspensão já foi cumprido, com o atleta ficando de fora do empate sem gols com o Vélez Sarsfield (ARG), na rodada final da fase de grupos. Não cabe recurso à decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol.