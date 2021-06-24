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Libertadores

Conmebol pune Arão por expulsão e atleta vira desfalque do Fla nas oitavas

Camisa 5 cumprirá uma partida de suspensão contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 13:35

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 13:35

Arão será desfalque do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores Crédito: Staff Images / CONMEBOL
A expulsão diante da LDU (EQU), em seu 300º jogo pelo Flamengo, deixará Willian Arão fora da partida de ida das oitavas de final da Libertadores. A Comissão Disciplinar da Conmebol publicou a decisão do processo disciplinar aberto contra o jogador e o puniu com dois jogos de suspensão por conta do lance. Assim, o camisa 5 não enfrentará o Defensa y Justicia, na Argentina.
Arão foi expulso após acertar o rosto de Amarilla, aos 14 minutos do primeiro tempo. O Flamengo empatou o jogo no Maracanã em 2 a 2 com a LDU. O primeiro jogo da suspensão já foi cumprido, com o atleta ficando de fora do empate sem gols com o Vélez Sarsfield (ARG), na rodada final da fase de grupos. Não cabe recurso à decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol.
O jogo de ida do confronto entre Flamengo e Defensa y Justicia será em 14 de julho, em Buenos Aires. A volta, no Rio de Janeiro, está marcada para o dia 21.O processo disciplinar contra Willian Arão foi pela prática de "jogo brusco grave: disputar a bola com uso excessivo de força, sem causar lesão". Além da suspensão de dois jogos - dos quais um já foi cumprido -, multou o volante e zagueiro do Flamengo em 3 mil dólares, aproximadamente R$ 14,4 mil.

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