Conmebol multa Palmeiras por regra de patrocínio e suspende auxiliar de Abel Ferreira por dois jogos

O Verdão foi enquadrado no artigo 5.8.4 do regulamento da Libertadores, que proíbe que marcas de patrocinadores do clube estejam visíveis no estádio. Com isso, o Alviverde terá de pagar uma multa de US$ 35 mil (R$ 180.950, na cotação atual). O clube, no entanto, pode recorrer da decisão num prazo de sete dias.Vitor Castanheira, por sua vez, foi punido devido a ofensas ao árbitro no empate pela partida de ida das quartas de final contra o Libertad com dois jogos de suspensão, incluindo a suspensão automática que já foi cumprida na volta. Com isso, estará fora da primeira partida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate. Além disso, o auxiliar de Abel Ferreira terá de pagar US$ 1.050,00 (cerca de R$ 5.428,00 na cotação atual).