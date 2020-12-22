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Conmebol multa Palmeiras por regra de patrocínio e suspende auxiliar de Abel Ferreira por dois jogos

Clube foi punido por descumprir o artigo 5.8.4 do regulamento da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 14:35

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 14:35

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Comissão Disciplinar da Conmebol julgou o Palmeiras e Vitor Castanheira, sentenciando ambos ao pagamento de multa. O auxiliar técnico foi, também, condenado a cumprir dois jogos de suspensão.
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O Verdão foi enquadrado no artigo 5.8.4 do regulamento da Libertadores, que proíbe que marcas de patrocinadores do clube estejam visíveis no estádio. Com isso, o Alviverde terá de pagar uma multa de US$ 35 mil (R$ 180.950, na cotação atual). O clube, no entanto, pode recorrer da decisão num prazo de sete dias.Vitor Castanheira, por sua vez, foi punido devido a ofensas ao árbitro no empate pela partida de ida das quartas de final contra o Libertad com dois jogos de suspensão, incluindo a suspensão automática que já foi cumprida na volta. Com isso, estará fora da primeira partida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate. Além disso, o auxiliar de Abel Ferreira terá de pagar US$ 1.050,00 (cerca de R$ 5.428,00 na cotação atual).
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O Palmeiras entra em campo, novamente pela Libertadores no dia 05 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), contra o River Plate, pela partida de ida da semifinal da competição.

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