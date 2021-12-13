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Conmebol exalta Danilo: ‘Na história com apenas 20 anos’

Volante é bicampeão da Libertadores sendo titular nas duas finais disputadas pelo Palmeiras em 2021
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LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 12:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 12:00

A Conmebol postou, no último domingo (12), uma imagem no Twitter exaltando o volante Danilo. O jogador foi o único palmeirense a entrar em campo em todos os jogos da campanha campeã da Libertadores em 2021, além de ter atuado, também, na final da temporada passada, disputada em janeiro. – O único jogador do Palmeiras que disputou todas as 13 partidas da CONMEBOL Libertadores 2021. Danilo está na história com apenas 20 anos. Mais um bicampeão, titular em duas finais e marcado com a Glória eterna.
Danilo subiu ao profissional do Palmeiras durante o ano de 2020 e, rapidamente, conquistou a titularidade. Fundamental no meio-campo do time, conquistou duas Libertadores e uma Copa do Brasil.
Crédito: DaniloapareceudepenteadonovonaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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