Conmebol exalta Danilo: ‘Na história com apenas 20 anos’

A Conmebol postou, no último domingo (12), uma imagem no Twitter exaltando o volante Danilo. O jogador foi o único palmeirense a entrar em campo em todos os jogos da campanha campeã da Libertadores em 2021, além de ter atuado, também, na final da temporada passada, disputada em janeiro. – O único jogador do Palmeiras que disputou todas as 13 partidas da CONMEBOL Libertadores 2021. Danilo está na história com apenas 20 anos. Mais um bicampeão, titular em duas finais e marcado com a Glória eterna.