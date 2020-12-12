Conmebol escala venezuelano para apitar Palmeiras x Libertad

Após a reclamação da diretoria do Palmeiras que se sentiu prejudicada depois do polêmico empate em 1 a 1, diante do Libertad no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, a CONMEBOL optou por um árbitro venezuelano no duelo de volta, que acontece na terça-feira (15), no Allianz Parque.

Jesús Valenzuela foi o escolhido para apitar o decisivo duelo entre Palmeiras e Libertad, valendo vaga na semifinal da Libertadores de 2020. O encarregado do VAR será o experiente árbitro colombiano John Ospina.

Esta será a primeira vez que o jovem árbitro de 37 anos apitará um jogo do Palmeiras em toda a sua carreira.Nesta atual Libertadores, ele apitou três jogos. Entre eles, a derrota do Athletico-PR para o River Plate, por 1 a 0, pela fase de oitavas de final do torneio, em Buenos Aires.Palmeiras x Libertad decidem a vaga para a semifinal da Copa Libertadores 2020 na próxima terça-feira (15), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.