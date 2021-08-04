Conmebol escala árbitro com experiência na Eurocopa para apitar Olimpia x Flamengo

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A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Após eliminar o Defensa y Justicia nas oitavas, o Flamengo enfrenta o Olimpia (PAR), na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Assunção.

+ Flamengo tem rápida resposta positiva do STJD e é liberado para jogar com público como mandanteO escolhido para apitar a partida foi Fernando Rapallini, que será auxiliado por Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa, todos da Argentina. Uma curiosidade é que o trio fez história recentemente ao apitar jogos da Eurocopa, em um programa inédito de intercâmbio entre Uefa e Conmebol. Uma das partidas apitadas por Rapallini foi as oitavas de final entre Suíça e França.

Vale lembrar que, desde a última fase, a Libertadores conta com a tecnologia do árbitro de vídeo. O responsável pelo VAR será o também argentino Mauro Vigliano.

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