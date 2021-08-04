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Conmebol escala árbitro com experiência na Eurocopa para apitar Olimpia x Flamengo

Fernando Rapallini, da Argentina, será o árbitro principal da partida de ida das quartas de final, que será disputada na próxima quarta-feira, no Paraguai
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:12
Crédito: Divulgação
A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a escala de arbitragem para os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Após eliminar o Defensa y Justicia nas oitavas, o Flamengo enfrenta o Olimpia (PAR), na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Assunção.
+ Flamengo tem rápida resposta positiva do STJD e é liberado para jogar com público como mandanteO escolhido para apitar a partida foi Fernando Rapallini, que será auxiliado por Juan Pablo Belatti e Diego Bonfa, todos da Argentina. Uma curiosidade é que o trio fez história recentemente ao apitar jogos da Eurocopa, em um programa inédito de intercâmbio entre Uefa e Conmebol. Uma das partidas apitadas por Rapallini foi as oitavas de final entre Suíça e França.
Vale lembrar que, desde a última fase, a Libertadores conta com a tecnologia do árbitro de vídeo. O responsável pelo VAR será o também argentino Mauro Vigliano.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Antes de encarar o Olimpia, o Flamengo tem compromissos importantes pela Copa do Brasil e Brasileirão. Nesta quinta-feira, às 21h30, o Rubro-Negro mede forças com o ABC, em Natal, para confirmar a vaga nas quartas de final da Copa. No domingo, será a vez da equipe encarar o Inter, no Maracanã.

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