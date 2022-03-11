Conmebol elege Abel Braga, do Fluminense, como Técnico da Semana na Libertadores

O início do trabalho de Abel Braga no Fluminense vem sendo destaque nas competições. No Cariocão, o time já conquistou a Taça Guanabara, e ao mesmo tempo em está invicto na Libertadores. Com a vitória sobre o Olimpia por 3 a 1, o técnico conquistou a maior vitória entre os jogos de ida, na terceira rodada do torneio continental, e foi eleito o 'Técnico da Semana' pela Conmebol. Além das marcas nos campeonatos, Abel também conseguiu feitos históricos no clube. Há 12 jogos sem perder, ele e o responsável pela segunda maior sequência de vitórias do Fluminense e está prestes a ultrapassar o feito de 1919. A vitória no primeiro jogo contra o Olimpia abriu a vantagem para o elenco, que pode perder por até um gol de diferença no Paraguai.
Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Boavista, pela 11ª rodada da Taça Guanabara, que o clube já conquistou no duelo contra o Resende. A partida será às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, Rio de Janeiro. Caso a equipe vença, Abel Braga será o técnico com mais vitórias consecutivas da história do Tricolor.
