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Conmebol divulga Palmeiras x Defensa y Justicia com Andrés Cunha no comando da arbitragem

Uruguaio apitou a eliminação do Brasil na Copa América Centenário, em 2016, validando um gol de mão do Peru que acabou com o sonho de título da Seleção
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Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco / Fotoarena
O Palmeiras, já garantido na primeira posição do Grupo A da Libertadores, enfrenta, na próxima terça-feira (18), o Defensa y Justícia. O confronto terá a arbitragem de Andrés Cunha, do Uruguai.
>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O árbitro ostenta, desde 2013, o escudo da FIFA em seu uniforme e já foi responsável pelo apito em três confrontos do Verdão, sendo estes as vitórias contra o Libertad (Copa Antel) e o Colo-Colo, em 2016 e 2018, respectivamente, e o empate por 1 a 1 no Allianz Parque contra o Boca Juniors, em 2018.
Seus assistentes serão os conterrâneos Richard Trinidad e Nicolas Taran, o quarto árbitro será Andres Matonte e o paraguaio Ubaldo Aquino fica no encargo do VAR, que, na primeira fase da competição, serve apenas para dar um feedback à equipe de arbitragem e não possui efeito prático no jogo. Andrés Cunha apitou a eliminação do Brasil na Copa América Centenário, em 2016, validando um gol de mão do Peru que acabou com o sonho de título da seleção pentacampeã mundial.
O confronto entre Palmeiras e Defensa y Justicia, pela Libertadores, está marcado para a próxima terça-feira (18), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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