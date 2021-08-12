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Conmebol divulga imagens e áudio do VAR em lances polêmicos da vitória do Flamengo sobre o Olimpia

Árbitro de vídeo viu "golpe acidental" de Arrascaeta em lance com Salazar e pênalti no meia uruguaio em lance anterior à expulsão de Filipe Luís...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 14:20
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira, as imagens e o áudio da checagem do VAR de dois lances que geraram polêmica na goleada do Flamengo sobre o Olimpia por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.
+ Após traumatismo craniano, lateral do Olimpia ironiza não expulsão de ArrascaetaO primeiro lance é a forte dividida entre Arrascaeta e Salazar, que ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo. Fernando Rapallini, árbitro da partida, marcou falta a favor do Flamengo, mas foi alvo de reclamações após o paraguaio cair no gramado e ser retirado de ambulância. O choque, inclusive, resultou num traumatismo craniano no lateral do Olimpia.
Na avaliação do árbitro de vídeo, a decisão foi correta. Em conversa com Raspallini, o argentino Mauro Vigliano, que estava na cabine, diz que o golpe de Arrascaeta foi "totalmente acidental" e ocorreu após a falta de Salazar por baixo.
+ Flamengo supera recorde de 30 anos e emplaca maior sequência invicta na Libertadores; veja a lista
- A mão do (jogador) do Flamengo golpeia sem querer. (...) É tudo normal, o golpe que recebe é um golpe totalmente acidental. Produto da disputa. Golpe com a mão, mas sem intenção - analisou Vigliano.
Veja o lance publicado no canal da Conmebol no YouTube:Outro lance que gerou polêmica aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Arrascaeta foi derrubado dentro da área, mas o árbitro de campo não considerou falta e mandou o jogo seguir. Na sequência, Filipe Luis parou o ataque do Olimpia, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
O VAR entrou novamente em ação e recomendou Raspallini a rever o lance de Arrascaeta na área. Após vários ângulos, o árbitro viu o pisão no uruguaio, marcou pênalti para o Flamengo (convertido por Gabigol) e anulou o cartão vermelho de Filipe Luís. O diálogo seguiu assim:
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
- VAR: Te darei um par de ângulos para que avalie.- Árbitro: Aqui vejo que ele é pisado. Me dê outro ângulo, por favor. Sim. Ele é pisado.- VAR: Se o amarelo do 16 (Filipe Luís) é por (falta) tática, tem que cancelar.- Árbitro: É por tática.- VAR: Correto.
Veja o lance publicado no canal da Conmebol no YouTube:

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