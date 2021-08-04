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futebol

Conmebol divulga equipe de arbitragem para Fluminense e Barcelona de Guayaquil

Venezuelanos Alexis Herrera, Carlos Lopez e Jorge Urrego formam trio de abitragem; partida acontece no Maracanã, na quinta-feira (12)...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 17:33
Crédito: JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images
Após a definição dos duelos das quartas de final da Libertadores, na última terça-feira, a Conmebol divulgou a relação de árbitros para a etapa da competição. Para o jogo de ida entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, a entidade selecionou trio de arbitragem venezuelano, com Alexis Herrera no comando. Carlos Lopez e Jorge Urrego foram relacionados como assistentes. + Fluminense garante R$ 7,8 milhões em premiação após vaga nas quartas da Libertadores
Yender Herrera, também da Venezuela, estará no Maracanã como quarto árbitro. Já a equipe do sistema de VAR conta com o uruguaio Andres Cunha, além do venezuelano Juan Soto e o colombiano Jhon Leon, como assistentes. O brasileiro Sergio Cristiano foi convocado como assessor de árbitro, e Dario Ubriaco, do Uruguai, para ser o assessor de vídeo.
> Confira os confrontos das quartas de final da Libertadores

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