Conmebol divulga datas e horários dos confrontos da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol começou a divulgar as datas e horários dos confrontos da fase de grupos da Libertadores. As equipes brasileiras já sabem quando e onde enfrentarão seus adversários. O Palmeiras, atual campeão, estreia fora de casa, contra o Universitario, no dia 21/04, às 21h (de Brasília).
Grupo AGrêmio ou Independiente del Valle estrearão em casa, no mesmo dia do Palmeiras, contra o Defensa y Justicia. Todos os confrontos do grupo já foram definidos.A segunda rodada terá um possível Palmeiras x Grêmio (caso a equipe sulista se classifique), no dia 27/04, às 21h30 (de Brasília). Confira os demais confrontos:Defensa y Justicia x Universitario - 28/04, às 19hDefensa y Justicia x Palmeiras - 4/5, às 21h30Grêmio ou Ind. del Valle x Universitario - 5/5, às 19hGrêmio ou Ind. del Valle x Palmeiras - 11/5, às 21h30Universitario x Defensa x Justicia - 12/5, às 23h Palmeiras x Defensa y Justicia - 18/5, às 19h15Universitario x Grêmio ou Ind. del Valle - 18/5, às 21h30Defensa y Justicia x Grêmio ou Ind. del Valle - 27/5, às 19hPalmeiras x Universitario - 27/5, às 19hGrupo BDeportivo Táchira x Olimpia - 20/4Always Ready x Internacional - 20/4, às 19h15Internacional x Deportivo Táchira - 27/4, às 19h15Olimpia x Always Ready - 29/4Internacional x Olimpia - 5/5, às 21h Always Ready x Deportivo Táchira - 5/5Deportivo Táchira x Internacional - 11/5, às 19h15Always Ready x Olimpia - 13/5Deportivo Táchira x Always Ready - 19/5Olimpia x Internacional - 20/5, às 21hOlimpia x Deportivo Táchira - 26/5Internacional x Always Ready - 26/5, às 19h
Grupo CSantos ou San Lorenzo x Barcelona - 20/4, às 19h15The Strongest x Boca Juniors - 21/4Boca Juniors x Santos ou San Lorenzo - 27/4, às 21h30Barcelona x The Strongest - 28/4Santos ou San Lorenzo x The Strongest - 4/5, às 19h15 Barcelona x Boca Juniors - 4/5Santos ou San Lorenzo x Boca Juniors - 11/5, às 19h15The Strongest x Barcelona - 11/5The Strongest x Santos ou San Lorenzo - 18/5, às 19h15Boca Juniors x Barcelona - 20/5Barcelona x Santos ou San Lorenzo - 26/5, às 21hBoca Juniors x The Strongest - 26/5
Grupo DFluminense x River Plate - 22/4, às 19hBolívar ou Junior Barranquilla x Santa Fé - 22/4Santa Fé x Fluminense - 28/4, às 21hRiver Plate x Bolívar ou Junior Barranquilla - 28/4Santa Fé x River PlateBolívar ou Junior Barranquilla x Fluminense - 6/5, às 19hFluminense x Santa Fé - 12/5, às 21hBolívar ou Junior Barranquilla x River Plate - 12/5Fluminense x Junior Barranquilla ou Bolívar - 18/5, às 21h30River Plate x Santa Fé - 19/5River Plate x Fluminense - 25/5, às 19h15Sante Fé x Junior Barranquilla ou Bolívar - 25/5
Grupo ESporting Cristal x São Paulo - 20/4, às 21h30Rentistas x Racing - 21/4Racing x Sporting Cristal - 29/4São Paulo x Rentistas - 29/4, às 21hRacing x São Paulo - 5/5, às 19hRentistas x Sporting Cristal - 5/5Sporting Cristal x Racing - 11/5Rentistas x São Paulo - 12/5, às 19hSão Paulo x Racing - 18/5, às 21h30Sporting Cristal x Rentistas - 19/5São Paulo x Sporting Cristal - 25/5, às 21h30Racing x Rentistas - 25/5
Grupo GVélez x Flamengo - 20/4, às 21h30Unión La Calera x LDU - 21/4Flamengo x Unión La Calera - 27/4, às 19h15LDU x Vélez - 27/4Unión La Calera x Vélez - 4/5LDU x Flamengo - 4/5, às 21h30Unión La Calera x Flamengo - 11/5, às 21h30Vélez x LDU - 13/5Vélez x Unión La Calera - 19/5Flamengo x LDU - 19/5, às 21hFlamengo x Vélez - 27/5, às 21hLDU x Unión La Calera - 27/5
Grupo HDep. La Guaira x Atlético Mineiro - 21/4, às 19hAmérica de Cali x Cerro Porteño - 21/4Atlético Mineiro x América de Cali - 27/4, às 21h30Cerro Porteño x Dep. La Guaira - 28/4Atlético Mineiro x Cerro Porteño - 4/5, às 19h15Dep. La Guaira x América de Cali - 6/5Dep. La Guaira x Cerro Porteño - 12/5América de Cali x Atlético Mineiro - 13/5, às 21hCerro Porteño x Atlético Mineiro - 19/5, às 21hAmérica de Cali x Dep. La Guaira - 19/5Cerro Porteño x América de Cali - 25/5Atlético Mineiro x Dep. La Guaira - 25/5, às 21h30