Conmebol divulga datas dos jogos do Santos na Sul-Americana

A Conmebol divulgou neste sábado qual será o seu caminho do Santos para voltar a conquistar um torneio internacional. Cabeça de chave do Grupo C, o Peixe está ao lado do Unión La Calera (Chile), Banfield (Argentina) e Universidad Católica (Equador).O time de Fabián Bustos joga fora de casa contra o Banfield, no próximo dia 5, em sua estreia na Copa Sul-Americana.Após isso, o Alvinegro Praiano recebe o Universidad Católica, na Vila, às 19h15. Em seguida, o Peixe faz dois jogos fora de casa e fecha com duas partidas como mandante.
O último jogo será contra o mesmo Banfield, na Vila Belmiro.
Calendário do Santos na Sul-Americana:
05/04 - Banfield (ARG) x Santos - 19h1513/04 - Santos x Universidade Católica (EQU) - 19h1528/04 - Unión La Calera (CHI) x Santos - 21h3005/05 - Universidad Católica (EQU) x Santos - 21h3018/05 - Santos x Unión La Calgera (CHI) - 21h3024/05 - Santos x Banfield (ARG) - 19h15