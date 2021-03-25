Conmebol divulga arbitragem de jogos do Palmeiras na Recopa Sul-Americana

Crédito: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL

O Palmeiras mal iniciou a temporada de 2021 e já vai entrar em campo, nos dias 7 e 14 de abril, disputando mais um título, sendo este o da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, da Argentina. Com isso, a Conmebol divulgou, nesta quinta-feira (25), os árbitros escolhidos para os jogos da decisão.>> Agora só pode uma demissão! Saiba como cada clube votou sobre o limite para troca de técnicos no Brasileirão

O selecionado pela entidade para comandar a arbitragem na primeira partida foi Andrés Rojas, que apitou o segundo embate da semifinal da última edição da Copa Sul-Americana, que classificou o adversário do Verdão para a final do torneio e é FIFA desde 2017. Além disso, o colombiano, o qual terá o auxílio de John Ospina no VAR, nunca arbitrou um jogo do Verdão. O escolhido para o embate de volta é um velho conhecido do Alviverde, sendo este Leodán González, que apitou três importantes vitórias do clube na campanha campeã da Libertadores em 2020: as goleadas contra River Plate e Bolívar, além do confronto contra o Delfín, no Equador. Este, por sua vez, terá a companhia de Julio Bascuñán na cabine do árbitro de vídeo.