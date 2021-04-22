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futebol

Conmebol destaca posicionamento da defesa do Flamengo em estreia na Libertadores: 'Vive no campo rival'

Rubro-Negro venceu o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, na primeira rodada do Grupo G da Copa Libertadores...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:32
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na estreia do Grupo G da Libertadores, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, sem abrir mão de suas principais características sob o comando de Rogério Ceni. Na vitória por 3 a 2, o Rubro-Negro teve mais posse de bola e atuou com a linha de defesa alta, o que foi destacado pela Conmebol.
- O Flamengo vive no campo rival - diz parte do trecho do vídeo publicado pela entidade após o triunfo do Rubro-Negro na terça-feira, complementando:
- Claro que a magia pode estar nos homens de frente, mas grandes times se armam desde atrás, e o Flamengo, assim, também mostra sua magia - finaliza a produção, que conta com imagens inéditas do confronto. Confira abaixo!

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