Conmebol destaca posicionamento da defesa do Flamengo em estreia na Libertadores: 'Vive no campo rival'

Na estreia do Grupo G da Libertadores, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, sem abrir mão de suas principais características sob o comando de Rogério Ceni. Na vitória por 3 a 2, o Rubro-Negro teve mais posse de bola e atuou com a linha de defesa alta, o que foi destacado pela Conmebol.
- O Flamengo vive no campo rival - diz parte do trecho do vídeo publicado pela entidade após o triunfo do Rubro-Negro na terça-feira, complementando:
- Claro que a magia pode estar nos homens de frente, mas grandes times se armam desde atrás, e o Flamengo, assim, também mostra sua magia - finaliza a produção, que conta com imagens inéditas do confronto. Confira abaixo!