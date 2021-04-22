Conmebol destaca posicionamento da defesa do Flamengo em estreia na Libertadores: 'Vive no campo rival'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na estreia do Grupo G da Libertadores, o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, sem abrir mão de suas principais características sob o comando de Rogério Ceni. Na vitória por 3 a 2, o Rubro-Negro teve mais posse de bola e atuou com a linha de defesa alta, o que foi destacado pela Conmebol.

- O Flamengo vive no campo rival - diz parte do trecho do vídeo publicado pela entidade após o triunfo do Rubro-Negro na terça-feira, complementando: