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Conmebol define uniformes de Palmeiras e Santos para a final da Libertadores

Verdão jogará com a sua camisa de número um no duelo que pode dar a Glória Eterna pela segunda vez ao Palestra Itália
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LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 14:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 14:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras já sabe com qual uniforme vai atuar na grande final da Copa Libertadores 2020, que acontece no próximo dia 30, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Por decisão da Conmebol tomada na segunda-feira (18), ficou decidido que o Verdão vai atuar com seu uniforme de número um, com camisa verde, shorts branco e meiões verdes.
O Santos, por sua vez, jogará com seu uniforme de número dois, com camisa listrada, shorts preto e meiões brancos. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornal ‘A Tribuna’, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!A decisão da maior entidade do futebol sul-americano foi tomada pelo melhor contraste dos três uniformes que cada clube possui para esta temporada.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Garoto decidiu no Santos: veja 20 jovens que estão brilhando no Brasileirão e seu valor de mercado
Esta será a oitava vez que o Palmeiras jogará com este fardamento na atual edição da Libertadores, sendo cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota o retrospecto deste kit.
Diante do Santos, o Alviverde voltará a jogar com o seu uniforme mais tradicional após dois jogos. Nos últimos dois confrontos contra o Alvinegro pelo Brasileirão, foi utilizada a camisa três.

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