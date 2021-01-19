Conmebol define uniformes de Palmeiras e Santos para a final da Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras já sabe com qual uniforme vai atuar na grande final da Copa Libertadores 2020, que acontece no próximo dia 30, às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. Por decisão da Conmebol tomada na segunda-feira (18), ficou decidido que o Verdão vai atuar com seu uniforme de número um, com camisa verde, shorts branco e meiões verdes.

O Santos, por sua vez, jogará com seu uniforme de número dois, com camisa listrada, shorts preto e meiões brancos. A informação foi noticiada primeiramente pelo jornal ‘A Tribuna’, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!A decisão da maior entidade do futebol sul-americano foi tomada pelo melhor contraste dos três uniformes que cada clube possui para esta temporada.

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Esta será a oitava vez que o Palmeiras jogará com este fardamento na atual edição da Libertadores, sendo cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota o retrospecto deste kit.