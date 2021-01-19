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futebol

Conmebol define uniforme do Santos para a final da Copa Libertadores

Peixe vai enfrentar o Palmeiras com o uniforme número 2, de camisas listradas...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 14:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 14:20

Crédito: AFP
Nesta segunda-feira (18), a Conmebol definiu o uniforme de Santos e Palmeiras para a final da Copa Libertadores, no Maracanã. Pensando em evitar convergência nos uniformes das equipes, o Peixe utilizará a camisa listrada, shorts preto e meiões brancos. O Palmeiras entrará com camisa verde, shorts branco e meiões verdes. A informação foi publicada primeiramente pela A TRIBUNA e confirmada pelo DIÁRIO.O Peixe possui um retrospecto positivo de 53% de aproveitamento com o segundo uniforme na Libertadores. Em 20 partidas disputas foram 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Com 33 gols marcados e 28 sofridos. Os dados são da Asshopis (Associação dos Historiadores e Pesquisadores do Santos).Durante a campanha nesta edição da Libertadores da América, o Santos utilizou camisa listrada apenas no jogo de ida das oitavas de final da competição contra a LDU. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 1 e quebrou um tabu na altitude.Em final única, Santos enfrenta o Palmeiras, às 17 horas, no dia 30 de janeiro no Maracanã. O Peixe sonha com o Tetracampeonato, podendo ser a equipe brasileira com mais conquistas de Copa Libertadores. Já o rival paulista busca o segundo título na competição Sul-Americana.

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