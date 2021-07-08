Conmebol define argentino Facundo Tello para arbitragem de Fluminense e Cerro Porteño

Nesta quinta, a Conmebol divulgou a arbitragem para as oitavas de final da Libertadores. O confronto entre Fluminense e Cerro Porteño será apitado pelo argentino Facundo Tello, que recentemente participou dos jogos do Brasil contra Colômbia e Peru na Copa América. No VAR, o chileno César Deishler será o responsável pelas análises.Acostumado a atuar em edições da Libertadores, Tello esteve responsável em quatro jogos da competição neste ano. Na última rodada da fase de grupos, mediou o duelo entre Deportivo La Guaira e Cerro Porteño sem economizar cartões amarelos: aplicou cinco vezes a penalidade, três para o La Guaira e duas para o Cerro.
> Confira o chaveamento do "mata-mata" da Libertadores 2021Recentemente, também participou das partidas do Brasil contra Colômbia e Peru como quarto árbitro, na Copa América. Contra os colombianos, o árbitro se envolveu na polêmica do lance que resultou em gol brasileiro. A federação do país chegou a pedir a suspensão da equipe, mas não foi acolhida pela Conmebol. O jogo de ida entre Fluminense e Cerro Porteño está marcado para a próxima terça-feira (13), às 19h30, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. A partida será transmitida pelo Tempo Real do LANCE!