Conmebol define argentino Facundo Tello para arbitragem de Fluminense e Cerro Porteño

Nesta quinta, a Conmebol divulgou a arbitragem para as oitavas de final da Libertadores. O confronto entre Fluminense e Cerro Porteño será apitado pelo argentino Facundo Tello, que recentemente participou dos jogos do Brasil contra Colômbia e Peru na Copa América. No VAR, o chileno César Deishler será o responsável pelas análises.Acostumado a atuar em edições da Libertadores, Tello esteve responsável em quatro jogos da competição neste ano. Na última rodada da fase de grupos, mediou o duelo entre Deportivo La Guaira e Cerro Porteño sem economizar cartões amarelos: aplicou cinco vezes a penalidade, três para o La Guaira e duas para o Cerro.