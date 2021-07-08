Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol define argentino Facundo Tello para arbitragem de Fluminense e Cerro Porteño
futebol

Conmebol define argentino Facundo Tello para arbitragem de Fluminense e Cerro Porteño

Experiente na Libertadores, o árbitro já foi responsável por quatro jogos nesta edição; César Deishler irá comandar o VAR...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:35
Nesta quinta, a Conmebol divulgou a arbitragem para as oitavas de final da Libertadores. O confronto entre Fluminense e Cerro Porteño será apitado pelo argentino Facundo Tello, que recentemente participou dos jogos do Brasil contra Colômbia e Peru na Copa América. No VAR, o chileno César Deishler será o responsável pelas análises.Acostumado a atuar em edições da Libertadores, Tello esteve responsável em quatro jogos da competição neste ano. Na última rodada da fase de grupos, mediou o duelo entre Deportivo La Guaira e Cerro Porteño sem economizar cartões amarelos: aplicou cinco vezes a penalidade, três para o La Guaira e duas para o Cerro.
> Confira o chaveamento do "mata-mata" da Libertadores 2021Recentemente, também participou das partidas do Brasil contra Colômbia e Peru como quarto árbitro, na Copa América. Contra os colombianos, o árbitro se envolveu na polêmica do lance que resultou em gol brasileiro. A federação do país chegou a pedir a suspensão da equipe, mas não foi acolhida pela Conmebol. O jogo de ida entre Fluminense e Cerro Porteño está marcado para a próxima terça-feira (13), às 19h30, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai. A partida será transmitida pelo Tempo Real do LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados