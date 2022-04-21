Conmebol define árbitro da final da última Sul-Americana para apitar Corinthians x Boca Juniors

O uruguaio Andres Matonte será o árbitro principal da partida entre Corinthians e Boca Juniors na próxima terça-feira (26), às 21h na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores.
Matonte foi o juiz que apitou a final da Copa Sul-Americana de 2021, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino, onde Nikão fez o gol que coroou o Furacão campeão do torneio continental.
Para o duelo entre brasileiros e argentinos na Neo Química Arena, Matonte será auxiliado pelos uruguaios Richard Trinidad e Martin Soppri. Na fase de grupos da Libertadores, não há o árbitro de vídeo, o VAR.
Tanto Corinthians quanto Boca Juniors possuem três pontos no Grupo E da Libertadores, que está embolado, já que o Always Ready-BOL e Deportivo Cali também estão com uma vitória e uma derrota cada.
Timão e Boca já se enfrentaram em 15 ocasiões, com a equipe argentina levando pequena vantagem no confronto, tendo vencido seis vezes. O alvinegro paulista ganhou quatro duelos, e em cinco ocasiões o confronto terminou empatado.
O último embate entre as duas equipes foi nas oitavas de final da Libertadores de 2013. No jogo de ida, na Bombonera, os xeneizes venceram por 1 a 0, com gol de Blandi.
A volta, disputada no Pacaembu, foi marcada por polêmica do árbitro paraguaio Carlos Amarilla, que anulou dois gols e não marcou dois pênaltis em favor do Corinthians, que até hoje reclama da arbitragem daquele jogo. A partida terminou empatada por 1 a 1 e acabou com o sonho do bicampeonato da América para o alvinegro paulista.