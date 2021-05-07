Conmebol define arbitragem para Unión La Calera e Flamengo, no Chile

Ó Flamengo recebe o Unión La Calera, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e a arbitragem do confronto já foi definida pela Conmebol. O árbitro será o colombiano Andres Rojas, e Alexander Guzman e Sebastian Vela, também da Colômbia, serão os assistentes. O jogo está marcado para o Municipal Nicolás Chahuán, no Chile, às 21h30 de Brasília.