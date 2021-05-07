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Conmebol define arbitragem para Unión La Calera e Flamengo, no Chile

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira, às 21h30, pela quarta rodada do Grupo G...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 18:30

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Ó Flamengo recebe o Unión La Calera, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e a arbitragem do confronto já foi definida pela Conmebol. O árbitro será o colombiano Andres Rojas, e Alexander Guzman e Sebastian Vela, também da Colômbia, serão os assistentes. O jogo está marcado para o Municipal Nicolás Chahuán, no Chile, às 21h30 de Brasília.
Com três vitórias nas três primeiras rodadas, o Flamengo lidera o Grupo G com nove pontos. O rival chileno, com um ponto, está na quarta posição. Confira a classificação completa, os grupos e as próximas rodadas da Copa Libertadores!

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