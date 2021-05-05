Conmebol confirma mudança da sede da partida entre Junior Barranquilla e Fluminense

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Na tarde desta quarta-feira, a Conmebol informou que a partida entre Junior Barranquilla e Fluminense, válida pela terceira rodada do Grupo D da Taça Libertadores, não será disputada em Barranquilla. O confronto será remarcado para outro local ainda a ser confirmado. Apesar da decisão da Confederação, que também afetou o jogo entre Tolima e Emelec, as autoridades locais que se manifestaram afirmaram que a partida poderia ser realizada. > Relembre os mais importantes com a camisa do FluminenseCONFIRA A NOTA DA CONMEBOL

"As partidas a serem disputadas na Colômbia, entre os clubes Tolima e Emelec, pela CONMEBOL Sul-Americana, e Junior Barranquilla e Fluminense pela CONMEBOL Libertadores será remarcado em outros locais, o que será confirmado em breve."ENTENDA A SITUAÇÃO

A anulação ocorre um dia depois da torcida organizada Frente Rojiblanco Sur 1998, do Junior Barranquilla, solicitar o adiamento ou suspensão da partida. Em nota oficial, a torcida faz críticas ao governo colombiano, os classificou como "fascistas" e destacou que pode impedir o deslocamento do ônibus da equipe até o estádio

Essa nota vem em um momento no qual o país passa por uma situação delicada. A crise na Colômbia começou no dia 28 de abril, quando ocorreu um protesto contra uma reforma tributária. O plano foi apresentado pelo Governo ao Congresso no dia 15 do mesmo mês, como uma medida para financiar os gastos públicos. No entanto, o projeto recebeu críticas de opositores e também de aliados do presidente Iván Duque.