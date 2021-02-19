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Conmebol confirma Beira-Rio e Morumbi na disputa para final da Libertadores entre 2021 e 2023

Entidade atualiza lista de palcos que estão na briga para receber decisões de suas principais competições, e Brasil pode voltar a ser a sede já neste ano...
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Publicado em 

19 fev 2021 às 14:44

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 14:44

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A Conmebol confirmou nesta sexta-feira a retomada das inspeções para a escolha dos estádios das finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, agora disputadas em jogo único, entre os anos de 2021 e 2023. Segundo a entidade, Beira-Rio, Morumbi, Castelão, Fonte-Nova, Mané Garrincha e Arena Pernambuco estão na disputa.
+ Veja a tabela do Campeonato BrasileiroEm maio de 2020, a Conmebol divulgou uma lista com nove estádio brasileiros na briga pela decisão, mas a atualização feita nesta semana retirou a Arena da Baixada, o Maracanã e a Neo Química Arena. Os estádios de Athletico-PR e Corinthians estavam na disputa pela decisão da Libertadores, enquanto o palco carioca desejava receber a Sul-Americana.
+ Lista revelada! Veja os estádios que estão na briga para receber as finais da Libertadores e Sul-Americana até 2023
Para a final da Libertadores de 2021, sete estádios da Argentina, dois do Brasil e um do Equador pleiteiam o jogo. De acordo com o jornal "Olé", a Conmebol estuda a possibilidade da decisão ser realizada na La Bombonera, estádio do Boca Juniors, em homenagem a Diego Maradona.

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