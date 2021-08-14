Conmebol confirma arbitragem de Wilmar Roldán em Choque-Rei pela Libertadores

A Conmebol confirmou, nesta sexta-feira (13), a arbitragem para a partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o confronto contou com a presença do conceituado árbitro Néstor Pitana. Para a volta, a confederação escalou Wilmar Roldán, também experiente.placeholderO juiz colombiano estampa o escudo da FIFA em seu uniforme desde 2008. Além disso, já esteve em dois embates do Verdão, ambos pelo torneio continental, sendo estes a vitória contra o Atlético Tucumán, em 2017, e a eliminação para o Boca Juniors, na semifinal de 2018.