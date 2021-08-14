Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol confirma arbitragem de Wilmar Roldán em Choque-Rei pela Libertadores

Colombiano já apitou dois confrontos do Palmeiras na competição, incluindo a eliminação para o Boca Juniors, em 2018
...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 09:30
Crédito: Divulgação/Palmeiras
A Conmebol confirmou, nesta sexta-feira (13), a arbitragem para a partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pelas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o confronto contou com a presença do conceituado árbitro Néstor Pitana. Para a volta, a confederação escalou Wilmar Roldán, também experiente.placeholderO juiz colombiano estampa o escudo da FIFA em seu uniforme desde 2008. Além disso, já esteve em dois embates do Verdão, ambos pelo torneio continental, sendo estes a vitória contra o Atlético Tucumán, em 2017, e a eliminação para o Boca Juniors, na semifinal de 2018.
Acompanhando o árbitro, Júlio Bascuñan, do Chile, será o responsável pelo árbitro de vídeo.
A partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pelas quartas de final da Libertadores, está marcada para a próxima terça-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados