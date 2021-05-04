Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol adia partida entre Bahia e Independiente pela Sul-Americana

Após elenco do Rojo ficar detido no aeroporto de Salvador, a partida foi adiada para quarta-feira...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:02
Crédito: Divulgação/Independiente
Após muita confusão nos bastidores, a Conmebol adiou o duelo entre Bahia e Independiente, válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Inicialmente, o jogo seria na terça-feira, mas será realizado na quarta-feira, ainda sem horário definido, em Pituaçu.
O adiamento se deu por conta de todo o problema no desembarque do Rojo no Brasil. Ao chegar em Salvador, o elenco passou por exames de Covid-19 e dez pessoas entre atletas e comissão técnica apresentaram o PCR positivo.
Diante do fato, o elenco ficou retido no aeroporto de Salvador por mais de cinco horas, o que irritou dirigentes e jogadores do Independiente.
Ao tomar ciência do caso, a Conmebol entrou em ação e resolveu mudar a data da partida para dar um tempo de descanso ao Independiente.
Líder e vice-líder da chave B, Bahia e Independiente decidem neste meio de semana quem fica com a ponta do grupo da Copa Sul-Americana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados