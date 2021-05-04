Conmebol adia partida entre Bahia e Independiente pela Sul-Americana

Crédito: Divulgação/Independiente

Após muita confusão nos bastidores, a Conmebol adiou o duelo entre Bahia e Independiente, válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Inicialmente, o jogo seria na terça-feira, mas será realizado na quarta-feira, ainda sem horário definido, em Pituaçu.

O adiamento se deu por conta de todo o problema no desembarque do Rojo no Brasil. Ao chegar em Salvador, o elenco passou por exames de Covid-19 e dez pessoas entre atletas e comissão técnica apresentaram o PCR positivo.

Diante do fato, o elenco ficou retido no aeroporto de Salvador por mais de cinco horas, o que irritou dirigentes e jogadores do Independiente.

Ao tomar ciência do caso, a Conmebol entrou em ação e resolveu mudar a data da partida para dar um tempo de descanso ao Independiente.