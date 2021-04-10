Conheça os três jogadores contratados pelo Santos para a base

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O Santos divulgou nesta sexta-feira as atas das duas primeiras reuniões do Comitê de Gestão em março e elas revelaram três contratações para as categorias de base do clube: o goleiro Eduardo Araújo, o zagueiro Arthur Mascaro e o lateral-esquerdo Natan Pereira.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaOs três jogadores, desconhecidos dos torcedores, estão integrados ao elenco. Eles só poderão ser registrados após o final do Transferban. O DIÁRIO apresenta um pouco mais de cada atleta para o torcedor.

Eduardo Araújo - O goleiro tem 19 anos, 1,84m, é natural de Curitiba e tem formação na base do Figueirense, onde trabalhou com o atual gerente de futebol do Santos, Jorge Andrade.

Ele estava integrado ao elenco profissional do time catarinense. Em 2019, ele disputou cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, uma delas a vitória por 2 a 1 diante do Santos.

Naquele jogo, o Peixe contou com o goleiro John, o zagueiro Wagner Leonardo, o volante Vinícius Balieiro e os atacantes Lucas Braga e Alexandre Tam. Wagner Leonardo fez o gol do Santos em cobrança de pênalti.

O Santos vai ter apenas 60% dos direitos econômicos sobre o jogador, além de opção de compra de mais 10%. A divisão dos direitos chegou a ser questionada no Comitê de Gestão e dois membros (o vice-presidente José Carlos de Oliveira e Dagoberto Oliva votaram contra o acordo).Natan Pereira - Na ata do CG ele é chamado de Natan Brito. É lateral-esquerdo, tem 18 anos, e foi revelado pelo Betim (MG). Natan se destacou na Copa do Brasil Sub-17 de 2019, quando o Betim superou duas fases e parou no Palmeiras nas quartas de final. O clube paulista foi campeão do torneio.

No ano passado, Natan Pereira foi emprestado ao Atlético-MG, mas não conseguiu ganhar muito espaço no clube. Ele já teve passagens também pela base do América. O Santos vai ficar com 80% dos direitos sobre o jogador.

Arthur Mascaro - O Zagueiro tem apenas 16 anos (completa 17 em maio), 1,82m e foi revelado nas categorias de base do Novorizontino. Em 2019, ele disputou 23 partidas pelo Campeonato Paulista Sub-15. O Novorizontino foi uma das surpresas da competição e só foi eliminado pelo São Paulo nas quartas-de-final. O clube do Morumbi foi eliminado pelo Santos nas semifinais.