Conheça os segredos das gestões ‘clube-empresa’ no futebol brasileiro

Crédito: Ari Ferreira / Bragantino

Nesta quarta-feira, RB Bragantino e Cuiabá se enfrentam em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois clubes que têm um ponto em comum em suas gestões, o formato empresarial. Apesar deste modelo de administração estar consolidado nas principais ligas europeias, o Brasil ainda engatinha neste aspecto.

Segundo estudo elaborado pela consultoria Ernst & Young, 96% das 202 equipes da primeira e segunda divisões da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália são entidades privadas. Dos 40 clubes que compõem a primeira e segunda divisões do Campeonato Brasileiro, somente dois possuem formato empresarial: Cuiabá e RB Bragantino.

O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, exalta as principais vantagens da gestão de um clube nos moldes empresariais. 'É menos burocrática na tomada de decisões e mais cuidadosa e responsável com os próprios gastos. O clube-empresa tem um dono e ele vai responder diretamente pelos prejuízos caso o clube venha a ter'.

A família Dresch comprou a agremiação em 2009 e, desde então, administra o clube municiada pelos investimentos da Drebor, fabricante de material utilizado por recapeadores de pneus, fundada há pouco mais de 30 anos. Cristiano e seu irmão, Alessandro Dresch, são os responsáveis pela gestão das áreas administrativas e de futebol do Cuiabá. Todo o investimento feito ao longo desses anos trouxe resultados expressivos dentro das quatro linhas.

Graças a boa campanha do Cuiabá na Série B de 2020, terminando na quarta colocação, o Estado do Mato-Grosso voltou a ter um representante na elite do futebol brasileiro depois de 35 anos. Além desse feito histórico, a equipe também consolidou uma hegemonia em nível estadual: conquistou oito títulos dos últimos nove campeonatos mato-grossenses. Para Cristiano, o próximo passo do clube é a permanência na Primeira Divisão.

'Sabemos que o primeiro ano é o mais difícil. Não esperávamos nada além de uma grande dificuldade. Nosso plano é fazer boa campanha e permanecer na elite, se isso se concretizar, será o maior feito da história do Cuiabá', declarou o vice-presidente.

No caso do RB Bragantino, a fusão entre a Red Bull, marca austríaca de bebidas energéticas, e o time de Bragança Paulista (SP) começou em 2019. No mesmo ano em que a parceria foi firmada, os resultados esportivos não demoraram a aparecer, uma vez que o clube conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro ao conquistar o título da Série B.

'O trabalho que está acontecendo com o Red Bull Bragantino no Brasil é semelhante ao que já ocorreu na Europa, nos Estados Unidos e em outros territórios também. Na Europa, o Leipzig chegou a disputar algumas vezes fases avançadas, chegando até em semifinal. O que não significa que o Red Bull faça algo mágico e vá ser campeão. Várias vezes não aparece o resultado em campo e a empresa tem demonstrado até hoje comprometimento de longo prazo com seus projetos esportivos', explicou o autor do Livro Inovação é o Novo Marketing, Bruno Maia.

No primeiro quarto do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino é um dos principais destaques da competição em termos de resultado e desempenho. Em nove partidas, são seis vitórias e três empates. Além de estar no topo da tabela, o time é o único invicto do campeonato, mostrando consistência para entrar de vez na briga pelo título.

'Nada leva a crer que um eventual fracasso do RB Bragantino vai fazer a coisa desandar. Mas não será surpresa também se eles começarem a performar bastante tempo entre os principais clubes do futebol brasileiro. A Red Bull é uma empresa que decidiu a melhor forma de fazer marketing, não apenas falando o que faz, mas sim realizando, afinal não é só dar dinheiro para que os outros façam. Ter sucesso é se comprometer até o fim, sobretudo no esporte, vivendo nos princípios verdadeiros da modalidade', completou Maia.

No futebol, o time pioneiro foi o Red Bull Salzburg, da Áustria, em 2005. Depois de ser comprada pela multinacional de bebidas, a equipe tornou-se uma potência no país. Na Alemanha, o RB Leipzig foi o clube seguinte criado pela empresa, em 2009, após comprar o SSV Markranstädt, da quarta divisão. Assim que chegou à primeira divisão alemã, na temporada 2016/2017, já se consolidou como uma das equipes mais fortes da Bundesliga, rivalizando com o Bayern e chegando a disputar o principal torneio de clubes do mundo, a Liga dos Campeões.

Mas os investimentos da empresa vão além do âmbito futebolístico, uma vez que também estão presentes nos esportes radicais, casos de lutas marciais, e Fórmula 1, como a Red Bull Racing. Fundada em 1987, a Red Bull tem os jovens como público-alvo e principal consumidor de seus produtos, por isso, segundo os especialistas, todo o valor depositado no esporte é justificado.

Para Marcelo Palaia, especialista em marketing esportivo e professor do segmento pela ESPM-SP, o conceito e estratégia da Red Bull sempre foi bem claro. 'Desde o princípio ela focou no investimento em um público adolescente e entendeu que estar dentro do esporte, com planejamento estratégico e conteúdo, traria ganhos diversos não apenas de vendas, mas do valor da marca como um todo. Essa organização e agressividade na capacidade de investir fazem dela uma referência não apenas de marketing, mas de ganho técnico. O reflexo dos bons resultados nas equipes que controla, mesmo em pouco tempo, não são por acaso', explicou Palaia.