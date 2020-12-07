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Conheça os meninos da base que foram ao banco do Palmeiras no empate diante do Santos

Abel Ferreira e seus auxiliares encontraram soluções caseiras para superar os problemas
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LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Por conta dos onze desfalques na delegação do Palmeiras em decorrência de lesões, suspensões e contaminações por Covid-19, a equipe foi a campo diante do Santos, na Vila Belmiro, repleta de lacunas em seu plantel no último sábado (5). Para suprir a falta de jogadores, Abel Ferreira e seu auxiliar Vitor Castanheira novamente foram obrigados a acionar as categorias de base para completar o elenco.
Desta vez, quatro nomes foram convocados, sendo eles o lateral Ramon Rocha e o meio campo Ramon Cesar pela primeira vez e, novamente, o meio-campista Vitinho e atacante Pedro Acácio, ambos já relacionados em outras oportunidades.
Ramon Rocha:
Atleta da geração 2001 e, portanto, em seu segundo ano como jogador do sub-20, Ramon era atacante até o Sub-17. Firmado como lateral-direito em 2019, chegou a ser convocado para a seleção Sub-20 em dezembro do ano passado, após evoluir muito na posição. No Palmeias desde 2016, venceu diversos títulos com o clube, tendo boa identificação com a equipe. Disputando vaga com Garcia no plantel de Wesley Carvalho, o jovem se destaca pela velocidade, apoio ao ataque, bom índice de cruzamentos e bola parada.Ramon Cesar:
Após a saída de Ramires, o nome de Ramon Cesar ganhou força nos bastidores alviverdes. Discreto e sem tantos holofotes igual seus companheiros, Ramon compõe a vitoriosa geração 2002 do Palmeiras e está no clube desde o sub-15, em 2016. Meio campista versátil, além de atuar como volante, o atleta também ganhou minutos como lateral direito nas categorias de base. Titular incontestável com a camisa 5 do Verdão no sub-20, o meio campista se destaca pelo bom passe e marcação, sendo uma espécie de jogador de confiança da comissão técnica.
Especialista em bolas paradas, já soma cinco gols na temporada, no qual três foram de falta e dois de pênaltis. De acordo com o site italiano “Tutto Mercato’’, o atleta entrou na mira de Roma e Fiorentina, que buscam jovens valores no Brasil.
Uma das maiores promessas da base do Cruzeiro, o meio campista Vitinho (geração 2002) está emprestado ao Palmeiras com opção de compra até o fim de 2021. Segundo volante que também sabe atuar como meia mais avançado, o jovem de 18 anos é muito técnico, e tem como grande qualidade o passe, além de desempenhar bem os fundamentos da marcação.
Em 2019, foi um dos destaques da categoria sub-17, sendo titular na campanha dos títulos da Copa do Brasil Sub-17 e Supercopa do Brasil sub-17. Promovido ao sub-20 nesta temporada, vem sendo o atleta mais regular da equipe, titular incontestável e já soma três gols e três assistências no ano.
Pedro Acácio
Pedro faz parte do projeto de captação de jovens talentos pelo Brasil e chamou atenção após se destacar pelo Canaã (BA) na Copinha de 2020. Mais um ponta da forte geração 2002, o canhoto tem como características a agilidade, boa mobilidade e a explosão com dribles.
Atacante, que na maioria das vezes exerce a função de profundidade, consegue também auxiliar na criação e se destaca muito em jogadas de infiltração, realizando o facão entre os defensores. Até agora, são três assistências e um gol pelo Palmeiras. Seu contrato é de empréstimo e já tem um valor de passe fixado

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