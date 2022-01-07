Conheça o perfil e currículo da comissão técnica que vai comandar o Flamengo em 2022

O Flamengo chegou a um acordo por Paulo Sousa até dezembro de 2023, assim como sete novos membros para a robusta comissão técnica do português, o que era um requisito almejado pelos dirigentes rubro-negros no mercado. A reapresentação do elenco ocorrerá no dia 10, no Ninho do Urubu, mas Paulo Sousa já conversa com com membros do departamento médico e da análise de desempenho do Flamengo, via videoconferência, a fim de otimizar conhecimento enquanto não tem os primeiros contatos com os atletas e compartilhar informações com os seus auxiliares.

Como Paulo Sousa chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, o LANCE! aproveita para relembrar os detalhes e o currículo da comissão técnica do comandante lusitano. Veja abaixo:

- Manuel Cordeiro (português) / Treinador adjunto - Trabalha com Paulo Sousa desde o Videoton (atual Fehérvár), da Hungria, ou seja, desde 2012. É responsável, sobretudo, pelo planejamento estratégico de acordo com os adversários.

2021 – Treinador adjunto na seleção polonesa (com Paulo Sousa)2019-2020 – Treinador adjunto no Girondins de Bordeaux (com Paulo Sousa)2017-2018 – Treinador adjunto no Tianjin Quanjian (com Paulo Sousa)2015-2017 – Treinador adjunto na Fiorentina (com Paulo Sousa)2014-2015 – Treinador adjunto no Basel (com Paulo Sousa)2013 – Treinador adjunto no Videoton (com Paulo Sousa)2012-2013 – Treinador adjunto no Videoton (com Paulo Sousa)2010-2012 – Treinador adjunto no Belenenses sub-192005-2010 – Treinador adjunto no Vitória de Setúbal

- Victor Sánchez (espanhol) / Auxiliar técnico - Bagagem adquirida principalmente nas categorias de base do Barcelona, cujo modelo de jogo prioriza a posse de bola. Trabalha com Paulo Sousa desde o Maccabi Tel Aviv, de Israel.

2021 – Auxiliar técnico na seleção polonesa (com Paulo Sousa)2019-2020 – Auxiliar técnico no Girondins de Bordeaux (com Paulo Sousa)2017-2018 – Auxiliar técnico no Tianjin Quanjian (com Paulo Sousa)2014-2017 – Auxiliar técnico na Fiorentina (com Paulo Sousa)2013-2014 – Auxiliar técnico no Maccabi Tel-Aviv (com Paulo Sousa)2014-2015 – Auxiliar técnico no Basel2009-2013 – Técnico no Barcelona (base)2008-2009 – Técnico no Barcelona (base)2006-2008 – Técnico no Barcelona (base)2005-2006 – Assistente Técnico no Espanyol Barcelona

- Cosimo Cappagli (italiano) / Analista de desempenho - Trabalhará diretamente com Fabinho, gerente de inteligência e mercado, e outros analistas do Flamengo para preparar vídeos do time e de rivais, por exemplo. Cappagli está com Paulo Sousa desde a Fiorentina.

2020-2021 – Analista da seleção polonesa (com Paulo Sousa)2018-2020 – Analista do Bordeaux (com Paulo Sousa)2018 – Analista do Tianjin Quanjian (com Paulo Sousa)2015-2017 – Analista da Fiorentina (com Paulo Sousa)

- Antonio Gómez (espanhol) / Preparador físico - Com ampla bagagem em gigantes da Europa, como Liverpool e Barcelona, o espanhol chegará para ser preparador físico e um elo entre o departamento de futebol e departamento médico. Se juntará a outros auxiliares do Fla - aliás, vale citar que Alexandre Sanz, preparador da comissão técnica, será remanejado da função e não exercerá mais trabalho no dia a dia do campo.

2021 – Preparador físico na seleção polonesa (com Paulo Sousa)2016-2020 – Preparador físico no Barcelona2012-2016 – Preparador físico no Barcelona2009-2011 – Preparador físico no Ipswich Town2008-2009 – Preparador físico no Sunderland2006-2008 – Preparador físico no Liverpool2004-2005 – Preparador físico no Cartagena2003-2004 – Preparador físico no Lleida Esportiu2000-2003 – Preparador físico no Real Murcia

- Lluis Sala (espanhol) / Preparador físico - Está com o português desde o Bordeaux e será responsável diretamente por cargas individuais dos jogadores.

2021 – Preparador físico na seleção polonesa (com Paulo Sousa)2019-2020 – Preparador físico no Bordeaux (com Paulo Sousa)2014-2019 – Preparador físico no Girona

- Paulo Grilo (português) - Preparador de goleiros - Está com Paulo Sousa desde o trabalho no Bordeaux, da França. Grilo trabalhará com Thiago Eller, que, diferente de Wagner Miranda, tende a seguir como preparador de goleiros do time profissional. O português tem ampla experiência na função; confira:

2021 - Preparador de goleiros da seleção polonesa (com Paulo Sousa)2018-2020 – Preparador de goleiros do Bordeaux (com Paulo Sousa)2017 – Preparador de goleiros da seleção da Índia (base)2016 – Preparador de goleiros do Orlando City2014-2015 – Preparador de goleiros do Philadelphia Union2013-2014 – Preparador de goleiros do CSKA Sofia2012-13 – Preparador de goleiros do Tractor 2010-2011 – Preparador de goleiros do Al-Itthiad2010 – Preparador de goleiros da seleção de Cabo Verde2009 – Preparador de goleiros do Al-Sharjah 2007-2008 – Preparador de goleiros- Etiffaq

- César Andrade (português) - Auxiliar na parte tecnológica - Também estará ativo no dia a dia, junto a Paulo Sousa, recolhendo dados específicos na parte física, por exemplo, de jogadores do Fla e de rivais. É o único do grupo que não trabalhou com o treinador na seleção da Polônia.