Conheça o garoto da base que pode estrear no Santos diante do Fortaleza

Cuca pode promover a estreia de mais um jovem jogador na partida contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Wellington Tim, de apenas 19 anos, viajou com o grupo e pode ganhar sua primeira oportunidade como profissional do Peixe.Wellington tem 1,94m e se destacou na Copa São Paulo de Juniores de 2020 pelo Criciúma. Ele, inclusive, já tem participação pela equipe profissional do clube catarinense, tendo jogado duas partidas do Campeonato Catarinense e uma da Copa do Brasil.No Santos desde setembro, o defensor só foi regularizado no começo de outubro, por conta do bloqueio na Fifa. Com a camisa alvinegra já são sete jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na competição, atuou em algumas partidas como lateral-esquerdo pela carência de jogadores no setor.A chance de Wellington Tim surge pela ideia de Cuca de poupar seus principais jogadores pensando na final da Copa Libertadores da América. Lucas Veríssimo e Luan Peres sequer viajaram para o Nordeste e a zaga titular deve ser formada por Luiz Felipe e Alex.