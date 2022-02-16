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Conheça o atacante Diego Rossi, provável reforço do Flamengo

Aos 23 anos, uruguaio está perto de assinar com o Rubro-Negro e tentar recuperar os ótimos números do início de sua promissora carreira...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 07:00
O Flamengo tem conversas adiantadas para contratar Diego Rossi, um nome impopular para boa parte dos torcedores brasileiros, já que o atacante foi bem, mas pouco jogou com a camisa do Peñarol, que o revelou, e não engrenou no futebol europeu, onde está no Fenerbahçe, por empréstimo, nesta temporada.
O LANCE! conversou com Jorge Nirenberg, diretor de futebol do Peñarol, que pôde ver de perto o crescimento de Diego Rossi. O dirigente falou das valências do atacante e apostou na rápida adaptação ao Fla:
- Posso dizer que ele é muito habilidoso com a bola nos pés, sabe o que faz e está sempre muito posicionado dentro da área. Além disso, é um dos artilheiros históricos da base do Peñarol - disse, emendando:
- O Flamengo tem jogadores muito bons, capacitados, mas acho que o Diego Rossi pode se adaptar perfeitamente e dar bons frutos rapidamente.
O brilho de Rossi no Peñarol se manteve na Major League Soccer (MLS). Ao longo de quatro temporadas, disputou 121 jogos, marcou 59 gols e distribuiu 22 assistências pela franquia de Los Angeles. O contrato do jogador nos Estados Unidos acaba no final de 2022.
> Fla joga hoje! Veja a tabela do Cariocão
Por características e posicionamentos recentes de Rossi, dá para imaginar que o atleta disputará uma vaga na função de Arrascaeta, onde Vitinho também costuma atuar. Mas só Paulo Sousa, que o indicou, sabe, de fato, os planos para o uruguaio, avaliado em 14 milhões de euros pelo site especializado "Transfermarkt" e em busca da recuperação dos dias como protagonista.
FICHA TÉCNICANome: Diego Martín Rossi MarachlianNascimento: 05/03/1998 (23 anos)Naturalidade: Montevidéu (Uruguai)Posição: Atacante (ponta)Altura: 1,70mPé preferencial: DestroClubes anteriores: Peñarol (2016-2017); Los Angeles FC (2018-2021); Fenerbahçe (2021-Atualmente)Títulos: Liga Uruguaia (bicampeão: 2015/15 - 2017) e Sul-Americano Sub-20 (2017)
Crédito: DiegoRossiestácedidoao Fenerbahçeatéofimdestatemporadaeuropeia(Foto:Divulgação/Fenerbahçe

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