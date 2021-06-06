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Conheça mais sobre Vinícius Zanocelo, reforço do Santos

Meia de 20 anos assinou com o Peixe por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado...
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Publicado em 

06 jun 2021 às 15:00

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 15:00

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos anunciou o seu quarto reforço para temporada durante a semana. Trata-se de Vinícius Zanocelo, de 20 anos, que assinou com o Peixe por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado. Com grande potencial, o jovem jogador esteve na seleção brasileira Sub-20 nas últimas três convocações.Peça importante no time do interior paulista neste Campeonato Paulista, Zanocelo atuou a maioria das vezes como segundo volante. Os dados da SofaScore mostram 12 jogos, uma assistência e um gol. O jogador teve 83% de acertos dos passes, 8 dribles certos e 18 desarmes.A chegada do jogador é vista com bons olhos, já que o Santos perdeu Pituca, vendido ao futebol japonês, Sandry, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Jobson, também com rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.
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Além de Vinícius Zanocelo, o Santos anunciou recentemente as chegadas do zagueiro Danilo Boza, do atacante Marcos Guilherme e do lateral-esquerdo Moraes.

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