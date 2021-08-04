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futebol

Conheça mais sobre Matías Lacava, novo reforço do Santos

Atacante venezuelano contratado pelo Peixe tem passagens por categorias de base do Barcelona e do Benfica e é filho de político influentes em seu país...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 13:55
Crédito: Matías Lacava foi anunciado como novo reforço do Santos nesta terça-feira (Divulgação/ Benfica
O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do meia-atacante Matías Lacava, de 18 anos, que estava no Puerto Cabello, da Venezuela. O jogador chega por empréstimo até dezembro de 2022, com valor de compra fixado.Matías Lacava é considerado uma joia na Venezuela, acumula passagens por Barcelona (ESP), Lazio (ITA) e Benfica (POR), e foi convocado para a seleção principal nesta temporada. Em sua passagem pelo Barcelona, o jogador foi apelidado de “Messi Venezuelano”. Aos 9 anos, o time da Catalunha rescindiu com o jogador pelo receio de sofrer uma punição da Fifa pela contratação de um atleta menor de idade.
Em 43 jogos como profissional, o jogador marcou 11 gols, deu duas assistências, deu 34 passes decisivos, 86 chutes, sendo 40 no gol. Rápido, uma das características do jogador é o drible. Ao todo foram 188 dribles certos e 133 faltas sofridas. Os dados são do SofaScore.Uma curiosidade sobre o jogador é que Rafael Lacava, pai de Lacava, é governador do estado de Carabobo, pelo ‘Partido Socialista Unido de Venezuela’, o PSUV. Também acumula passagens como embaixador da Venezuela na Itália. Ele foi prefeito de Puerto Cabello, de 2008 a 2016, exatamente o município do time que o filho, Matías, joga, o Academia Puerto Cabello.
Nicolás Maduro, atual presidente da Venezuela, tem Rafael Lacava como um homem forte de seu governo, assim como foi de Hugo Chávez, que faleceu em 2013.

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