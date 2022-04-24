Conheça Eguinaldo, artilheiro e destaque do time sub-20 do Vasco

Recém-promovido ao time sub-20 do Vasco, o atacante Eguinaldo vem sendo o grande destaque neste início de temporada. Em cinco partidas, são quatro gols e uma assistência, números expressivos, que para o jogador é fruto de muito trabalho e dedicação.

– Só tenho a agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Estou muito feliz pelos gols e pelas assistências que estão saindo. Venho trabalhando muito duro para que isso aconteça. A adaptação foi muito boa aqui. O grupo é muito unido, fui muito bem recebido por todos no Vasco. Espero que essa fase continue por muito tempo – disse Eguinaldo em entrevista ao site oficial do Vasco.O atacante chegou ao Cruz-Maltino no ano passado, após se destacar pelo Artsul. Pela equipe sub-17, Eguinaldo ajudou o Vasco a conquistar o Carioca e a Recopa, na qual marcou gol na decisão. Nascido em Monção, interior do Maranhão, o jogador contou a sua trajetória no futebol.

– Comecei a jogar bola muito cedo. Sou apaixonado por futebol. No Maranhão eu jogava em campeonatos em todas as cidades ao redor. Assim começou a minha história. Jogando várzea. Até que o dono de um time gostou muito de mim e me mandou para o Artsul – revelou Eguinaldo, que completou.

– Lá eu fui muito bem, cheguei após um período de testes, já fiquei na equipe Sub-20 e depois passei para o profissional. Joguei semifinal e final do Carioca A2 até que o Vasco me observou e me buscou. Estou muito feliz por vestir essa camisa tão importante do futebol brasileiro e espero dar muitas alegrias para essa torcida.

O Vasco é o líder da Taça Guanabara ao lado do Flamengo, após golear o Resende, por 5 a 1, no último sábado. O Cruz-Maltino volta a campo justamente contra o rival rubro-negro, no próximo sábado, na Gávea.