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Conheça Eguinaldo, artilheiro e destaque do time sub-20 do Vasco

Em cinco jogos, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência, se tornando a sensação da equipe na Taça Guanabara da categoria ...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 16:55

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:55

Recém-promovido ao time sub-20 do Vasco, o atacante Eguinaldo vem sendo o grande destaque neste início de temporada. Em cinco partidas, são quatro gols e uma assistência, números expressivos, que para o jogador é fruto de muito trabalho e dedicação.
– Só tenho a agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Estou muito feliz pelos gols e pelas assistências que estão saindo. Venho trabalhando muito duro para que isso aconteça. A adaptação foi muito boa aqui. O grupo é muito unido, fui muito bem recebido por todos no Vasco. Espero que essa fase continue por muito tempo – disse Eguinaldo em entrevista ao site oficial do Vasco.O atacante chegou ao Cruz-Maltino no ano passado, após se destacar pelo Artsul. Pela equipe sub-17, Eguinaldo ajudou o Vasco a conquistar o Carioca e a Recopa, na qual marcou gol na decisão. Nascido em Monção, interior do Maranhão, o jogador contou a sua trajetória no futebol.
– Comecei a jogar bola muito cedo. Sou apaixonado por futebol. No Maranhão eu jogava em campeonatos em todas as cidades ao redor. Assim começou a minha história. Jogando várzea. Até que o dono de um time gostou muito de mim e me mandou para o Artsul – revelou Eguinaldo, que completou.
– Lá eu fui muito bem, cheguei após um período de testes, já fiquei na equipe Sub-20 e depois passei para o profissional. Joguei semifinal e final do Carioca A2 até que o Vasco me observou e me buscou. Estou muito feliz por vestir essa camisa tão importante do futebol brasileiro e espero dar muitas alegrias para essa torcida.
O Vasco é o líder da Taça Guanabara ao lado do Flamengo, após golear o Resende, por 5 a 1, no último sábado. O Cruz-Maltino volta a campo justamente contra o rival rubro-negro, no próximo sábado, na Gávea.
Crédito: EguinaldocomemoraogolmarcadonagoleadasobreoResende,noúltimosábado(Foto:MatheusLima/Vasco

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