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Conheça a comissão técnica que vai acompanhar Fernando Diniz no Santos

Treinador chega ao Peixe com auxiliar, preparador físico e analista de desempenho...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:24
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do treinador Fernando Diniz, que deve ter sua estreia marcada para a próxima terça-feira, contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro. No domingo, o interino Marcelo Fernandes continuará no comando do Peixe. Junto com Diniz, chegaram outros três profissionais: os auxiliares Márcio Araújo e Eduardo Zuma e o preparador físico Wagner Bertelli.O profissional mais novo entre os três é Eduardo Zuma, de 38 anos, que vem de uma escola mais preparada para a parte técnica dos jogadores e scouts. Zuma é graduado em Educação Física e especialista em Futebol pela UFV-MG.
Já o preparador físico Wagner Bertelli, de 56 anos, tem passagens por times da China, do interior de São Paulo e seleções de base do Irã. Márcio Araújo, assim como os outros profissionais, esteve com Diniz no São Paulo. Araújo foi o comandante do time do Morumbi por três oportunidades.Os profissionais se encaixam, assim como Diniz, com o estilo de jogo ofensivo que a diretoria do Santos procura, e, principalmente, gostam de trabalhar com a base. O Peixe vive dificuldade financeira e não deve fazer grandes contratações, mesmo com a liberação do transferban.

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