Conheça a comissão técnica que vai acompanhar Fábio Carille no Santos

Crédito: Daniel Augusto Jr

O Santos tem um novo técnico para o restante da temporada. Fábio Carille foi anunciado na tarde desta quarta-feira (8) e chega com a missão de livrar o time da situação complicada que vive no Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento e há cinco jogos sem vencer.

Outros três profissionais acompanham Carille no Peixe: o auxiliar técnico Leandro da Silva, conhecido como Cuca, o preparador físico Walmir Cruz e o analista Dênis Lupp. Todos trabalharam com Carille no Corinthians e no futebol árabe.Vale lembrar que o Santos possui um comissão técnica fixa no clube com com os auxiliares Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa, os preparadores físicos Jean Carlo Lourenço e Marco Alejandro e o preparador de goleiro Arzul e Juninho.

Leandro da Silva (Cuca) foi zagueiro e se aposentou em 2009 no futebol Catarinense. Com 47 anos, acumula passagens como auxiliar por Volta Redonda e Vila Nova, até chegar ao Corinthians em 2017. Também marcou presença no Al Ittihad FC e Al-Ittihad Jeddah, com Carille.

O preparador físico Walmir Cruz tem formações em Fisiologia do exercício, Treinamento esportivo e Administração esportiva. O profissional esteve na Seleção Brasileira em 2013 e trabalhou por 11 meses. Em sua segunda passagem pelo Corinthians, dividiu a preparação física com Anselmo Sbragia.

Já Dênis Lupp era o chefe do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians e teve uma participação importante já como assistente de campo em sua segunda passagem pela equipe paulista.