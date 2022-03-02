Conheça a comissão técnica de Fabián Bustos no Santos

O técnico Fabián Bustos assumiu o comando técnico da equipe do Santos nesta segunda-feira (02) e já comandou as primeiras atividades no CT Rei Pelé. Ele chega ao clube ao lado do equatoriano Carlos Caicedo, o argentino Lucas Ochandorena (auxiliares) e o preparador físico Marcos Estenan Conenn.Carlos Caicedo era o preparador de goleiros no Barcelona do Equador. No Peixe, que já conta com Arzul, ele atuará como assistente técnico. Ele fez parte da equipe campeã Equatoriana com Delfín SC e Barcelona, além da semifinal da Copa Libertadores da América.
Marcos Estenan Conenna vai atuar como preparador físico. Ele acumula passagens no Deportes Melipilla Chile, Talleres, San Martín, Gimnasia-ARG, Godoy Cruz até chegar ao Delfín, junto com Bustos, para ser campeão nacional à época.Por fim, o assistente Lucas Ochandorena começou a trabalhar nesta temporada com Bustos. Ele tem 36 anos e passou por clubes argentinos também como assistente. No Equador, foi assistente de Guillermo Duró no Deportivo Cuenca.
Vale lembrar que a comissão técnica santista conta com Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa, que fazem parte da equipe fixa do clube, assim como o preparador de goleiros Arzul.