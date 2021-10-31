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Confusão acontece após vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, e Keno provoca: 'A gente é líder'

Tudo começou quando Cuca ouviu algo do lado do corredor destinado ao Fla; o técnico não gostou e, apoiado pelos jogadores, se dirigiu à comissão do time carioca para rebater...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 22:37
Crédito: O clima foi quente na saída para os vestiários (Fernando Salles / W9 Press / Lancepress!
Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, houve uma confusão na área da escada que dá acesso aos vestiários do Maracanã. O fato ocorreu entre alguns jogadores e comissão técnica do Galo com alguns membros da comissão técnica do Rubro-Negro.> Léo Pereira rebate Hulk, afirma que Flamengo não fez antijogo; confiraTudo começou quando o técnico Cuca ouviu algo do lado do corredor destinado ao Flamengo. O comandante do Galo não gostou e se dirigiu à comissão do time carioca para rebater. Na sequência, jogadores como Keno e Diego Costa se juntaram ao treinador. Inclusive, foi possível ouvir o primeiro fazer provocações.
- A gente é líder - gritou Keno.
O Atlético-MG lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos conquistados, enquanto o Flamengo está na segunda colocação, com 49. Ainda vale lembrar que o Fla tem dois jogos a menos do que o Galo (clique aqui a tabela).

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