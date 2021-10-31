Confusão acontece após vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, e Keno provoca: 'A gente é líder'

Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, houve uma confusão na área da escada que dá acesso aos vestiários do Maracanã. O fato ocorreu entre alguns jogadores e comissão técnica do Galo com alguns membros da comissão técnica do Rubro-Negro.> Léo Pereira rebate Hulk, afirma que Flamengo não fez antijogo; confiraTudo começou quando o técnico Cuca ouviu algo do lado do corredor destinado ao Flamengo. O comandante do Galo não gostou e se dirigiu à comissão do time carioca para rebater. Na sequência, jogadores como Keno e Diego Costa se juntaram ao treinador. Inclusive, foi possível ouvir o primeiro fazer provocações.