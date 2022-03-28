Confronto definido! Fluminense encara Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fluminense enfrentará o Vila Nova para terceira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, a sorte colocou o clube goiano no caminho do Tricolor. O confronto será disputado em jogos de ida e volta e sem gol fora de casa como critério de desempate.O primeiro jogo será no Rio de Janeiro está programado para o próximo dia 20 ou 21. Já a volta será em Goiás e está prevista para os dias 11 ou 12 de maio. Nas fases anteriores, o Vila Nova eliminou o Rio Branco-AC com um empate sem gols, e o Guarani, nos pênaltis após um empate no tempo normal.
Fluminense e Vila Nova já se enfrentaram duas vezes pela Copa do Brasil e a equipe carioca nunca perdeu. As partidas foram disputadas na edição de 2006 com um empate em 2 a 2 no primeiro jogo e depois uma goleada tricolor por 4 a 0.Com a nova alteração do regulamento da competição, o Fluminense por participar da Libertadores inicia na terceira fase, ao invés de começar nas oitavas de final. Além disso, entrou no Pote 1 com a nona posição no ranking da CBF. Caso passe pelo Vila Nova, os cariocas receberão R$ 3 milhões em premiação.