Confronto definido! Fluminense encara Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fluminense enfrentará o Vila Nova para terceira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, a sorte colocou o clube goiano no caminho do Tricolor. O confronto será disputado em jogos de ida e volta e sem gol fora de casa como critério de desempate.O primeiro jogo será no Rio de Janeiro está programado para o próximo dia 20 ou 21. Já a volta será em Goiás e está prevista para os dias 11 ou 12 de maio. Nas fases anteriores, o Vila Nova eliminou o Rio Branco-AC com um empate sem gols, e o Guarani, nos pênaltis após um empate no tempo normal.