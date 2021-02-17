Confortável na zaga, Arão avalia troca de treinadores no Flamengo e projeta 'final' contra o Inter

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Quando Flamengo e Internacional entrarem em campo no próximo domingo, todas as atenções estarão voltadas para o confronto que vale liderança do Brasileirão na penúltima rodada. E um dos personagens principais desse duelo será Willian Arão, um dos líderes do elenco rubro-negro. Nesta terça-feira, o atleta concedeu entrevista ao canal TNT Sports e falou sobre a expectativa do jogo decisivo.

+ Flamengo se aproxima do 20º reforço na gestão Landim; relembre a lista!- Estou tranquilo. Eu jogo no Flamengo, estou habituado a grandes jogos, decisões e pressão constante. Eu me sinto honrado de poder participar de um jogo desse. Espero que a semana corra tudo bem, que não haja nenhuma lesão nos times, que seja um grande espetáculo e que vença o melhor - que seja nós no final.

No Flamengo desde 2016, Arão é o atleta mais longevo da equipe e ganhou destaque pela regularidade como volante. No entanto, nas últimas sete partidas, o torcedor passou a conhecer um "novo" Arão, agora como zagueiro, após um pedido de Rogério Ceni. Para o camisa 5, a mudança de posição não incomoda e o objetivo é sempre ajudar o clube rubro-negro.

- Eu sou volante de origem, minha formação é toda de volante e sempre joguei assim. Eu estou de zagueiro no momento, mas eu sou volante. O professor Rogério pediu para que eu pudesse desempenhar a função, ele achou que eu fui bem e que as minhas características ajudam mais o estilo de jogo dele. Tenho prazer em ajudar a equipe do Flamengo. Aonde quer que me coloquem, eu vou dar o meu melhor.

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Outro tema da entrevista foi a queda de produção do Flamengo após conquistar uma série de títulos no fim de 2019 e no início de 2020. Segundo o atleta, as trocas de treinadores - e de estilos de jogo - foram determinantes para a equipe não conseguir manter o domínio que tinha anteriormente.

- É difícil quando se tem um time encaixado e depois vem um treinador que muda completamente a maneira de enxergar o jogo. Do Jesus para o Dome era uma maneira totalmente diferente. Então, a gente perdeu muita coisa que o Jorge Jesus tinha deixado para nós de ensinamento. Depois, veio o Rogério com uma metodologia similar a dele. A gente tentou recuperar, mas é natural a oscilação também, porque nunca vai ser igual. E, nem por conta disso, a gente vai deixar de ganhar.

Perguntado se o Flamengo errou ao contratar Domènec Torrent, Willian Arão preferiu se esquivar e respondeu em tom bem humorado.

- Eu não sou presidente ou diretor do clube, sou jogador. Meu papel é estar lá e obedecer ao meu comandante, que é o treinador. Quem tem que responder isso é o presidente ou o vice-presidente.Confira outras respostas de Willian Arão:

TRABALHO DE ROGÉRIO CENI E PRESSÃO EXTERNAEu vejo um estilo de trabalho muito bom. Tem pensamentos claros da maneira que ele quer jogar e entende o futebol. Cada um tem seu estilo de treino, uns usam mais curtos, uns usam mais longos, outros preferem mais elaborados. Ele tem essa mistura, que eu acho que é boa. E, como eu disse, nós estamos no Flamengo. Eu passei por tanta coisa nesse clube, que quase nada mais me surpreende. Então, que deixem falar. Estamos focados em ganhar.