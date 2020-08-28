Confirmado como titular, Jobson agradece confiança de Cuca

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Com Alison suspenso após a expulsão diante do Palmeiras, na última rodada, o técnico Cuca não titubeou ao ser perguntado sobre quem será o substituto do camisa cinco contra o Flamengo: Jobson herdará a vaga.

Em cinco partidas sob o comando de Cuca, o jogador só não atuou em uma oportunidade, no empate diante do Red Bull Bragantino, no último dia 9 de agosto, na Vila. Empolgado com a nova chance como titular, já que tinha iniciado contra o Sport, em Recife, o volante espera retribuir a confiança.

- Fico muito feliz com isso. O professor Cuca já vem conversando comigo desde quando chegou ao clube, vem me passando algumas coisas que ele espera para a função, dando dicas também. Espero fazer um bom jogo para retribuir a confiança que ele está depositando em mim e poder ganhar mais chances na sequência da competição - afirmou ao site oficial do Santos.

O camisa oito também valorizou a semana cheia para treinamentos do clube desde o começo de trabalho do técnico Cuca.

- Vai ser uma partida muito complicada. Todos sabem da força que o Flamengo tem, afinal, eles foram muito bem na última temporada e seguem com uma grande equipe. Uma semana cheia faz muita diferença pra gente, pois o Cuca consegue passar tudo que pretende para a partida e nós temos mais tempo para assimilar as ideias dele. Acredito que se fizermos tudo que o professor vem pedindo nos últimos dias, podemos sair com um bom resultado - concluiu.