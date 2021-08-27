Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira quem deve substituir Cristiano Ronaldo na Juventus

Clube italiano tem como prioridade a contratação de Moise Kean, revelado no clube de Turim. Outros dois jovens também aparecem na lista da Velha Senhora...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 10:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 10:16
Crédito: Moise Kean esteve no PSG na última temporada e teve boa passagem (FRANCK FIFE / AFP
Após admitir a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus pensa em algumas alternativas para o setor ofensivo. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora possui três nomes em sua agenda para encontrar o substituto do craque português.Moise Kean - O atacante revelado na Juventus está no Everton, mas não deve ser aproveitado pelo clube da Premier League. No entanto, os Toffees não devem aceitar emprestá-lo e buscam uma venda por cerca de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões). Na última temporada, o atleta esteve emprestado ao PSG, onde marcou 13 gols em 26 partidas.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Giacomo Raspadori - O jovem centroavante do Sassuolo é visto como uma das maiores promessas do clube neroverdi. Na última temporada, o italiano ganhou mais chances na equipe profissional, marcou seis gols e também não deve ser negociado por menos de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões).
Gianluca Scamacca - Outro nome do Sassuolo, Scamacca passou os últimos dois anos emprestado para o Ascoli e Genoa e na última temporada marcou oito tentos no Campeonato Italiano. O atleta parece que terá mais oportunidades ao retornar de empréstimo e possui contrato até 2025.
A Juventus encontrou dificuldades para negociar com o Sassuolo a contratação de Manuel Locatelli nesta temporada. A Velha Senhora adquiriu o meia por empréstimo com a opção de compra obrigatória no futuro, mas o que será difícil conseguir fazer novamente com poucos dias para a janela de transferências se encerrar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados