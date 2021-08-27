Confira quem deve substituir Cristiano Ronaldo na Juventus

Crédito: Moise Kean esteve no PSG na última temporada e teve boa passagem (FRANCK FIFE / AFP

Após admitir a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus pensa em algumas alternativas para o setor ofensivo. Segundo o "La Gazzetta dello Sport", a Velha Senhora possui três nomes em sua agenda para encontrar o substituto do craque português.Moise Kean - O atacante revelado na Juventus está no Everton, mas não deve ser aproveitado pelo clube da Premier League. No entanto, os Toffees não devem aceitar emprestá-lo e buscam uma venda por cerca de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões). Na última temporada, o atleta esteve emprestado ao PSG, onde marcou 13 gols em 26 partidas.

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Giacomo Raspadori - O jovem centroavante do Sassuolo é visto como uma das maiores promessas do clube neroverdi. Na última temporada, o italiano ganhou mais chances na equipe profissional, marcou seis gols e também não deve ser negociado por menos de 40 milhões de euros (R$ 246 milhões).

Gianluca Scamacca - Outro nome do Sassuolo, Scamacca passou os últimos dois anos emprestado para o Ascoli e Genoa e na última temporada marcou oito tentos no Campeonato Italiano. O atleta parece que terá mais oportunidades ao retornar de empréstimo e possui contrato até 2025.