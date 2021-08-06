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Confira quais números os reforços do Palmeiras ainda podem usar na Copa Libertadores

Contratações do Verdão devem ser inscritos nas vagas de jogadores que já deixaram o clube ou não vinham sendo utilizados pelo treinador português Abel Ferreira...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:30
Crédito: Cesar Greco
Com a saída de Borja para o Grêmio, o Palmeiras não terá que deixar um reforço de fora da fase de quartas de final da Libertadores. São permitidas três trocas na lista inicial de 50 nomes e o meia Matheus Fernandes e os laterais Jorge e Joaquín Piquerez têm caminho livre para serem inscritos pelo Verdão no torneio continental.A tendência é de que os reforços ocupem as vagas de Lucas Esteves, Davi e Marcelinho. Assim, os números 6, 22 e 38 teriam novos donos. Estas numerações devem ser assumidas por Jorge, Piquerez e Matheus Fernandes, respectivamente.Jorge, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo Alviverde. No entanto, isso ainda deve demorar e depende do aval do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O lateral não disputa partidas oficiais desde dezembro de 2020, quando sofreu uma grave lesão no joelho e se encontra atualmente em fase de recondicionamento físico.
Matheus Fernandes, por sua vez, também não atua há meses – seu último jogo aconteceu em novembro do ano passado, quando ainda integrava o elenco do Barcelona. O volante, entretanto, já treina no Palmeiras há algumas semanas e deve ter sua estreia liberada assim que seu nome aparecer no BID – no mais tardar – nos próximos dias. A forte concorrência para sua posição no meio de campo faz com que não exista qualquer pressa para que o jogador entre em campo.
Joaquín Piquerez vive situação diferente. O lateral-esquerdo uruguaio vinha atuando regularmente pelo Peñarol e deve atuar assim que tiver sua situação regularizada no BID – o que também não deve demorar. O Verdão tem sido escalado com o zagueiro Renan improvisado no setor desde a saída de Matías Viña. Piquerez chega para substituir seu conterrâneo, como já tem feito na Seleção Uruguaia.
São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi no dia 10 de agosto, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Antes, o Verdão encara o Fortaleza fora de casa, no sábado, às 21h, pela 15ª rodada do Brasileirão.

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