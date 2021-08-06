Confira quais números os reforços do Palmeiras ainda podem usar na Copa Libertadores

Crédito: Cesar Greco

Com a saída de Borja para o Grêmio, o Palmeiras não terá que deixar um reforço de fora da fase de quartas de final da Libertadores. São permitidas três trocas na lista inicial de 50 nomes e o meia Matheus Fernandes e os laterais Jorge e Joaquín Piquerez têm caminho livre para serem inscritos pelo Verdão no torneio continental.A tendência é de que os reforços ocupem as vagas de Lucas Esteves, Davi e Marcelinho. Assim, os números 6, 22 e 38 teriam novos donos. Estas numerações devem ser assumidas por Jorge, Piquerez e Matheus Fernandes, respectivamente.Jorge, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear pelo Alviverde. No entanto, isso ainda deve demorar e depende do aval do Núcleo de Saúde e Performance do clube. O lateral não disputa partidas oficiais desde dezembro de 2020, quando sofreu uma grave lesão no joelho e se encontra atualmente em fase de recondicionamento físico.

Matheus Fernandes, por sua vez, também não atua há meses – seu último jogo aconteceu em novembro do ano passado, quando ainda integrava o elenco do Barcelona. O volante, entretanto, já treina no Palmeiras há algumas semanas e deve ter sua estreia liberada assim que seu nome aparecer no BID – no mais tardar – nos próximos dias. A forte concorrência para sua posição no meio de campo faz com que não exista qualquer pressa para que o jogador entre em campo.

Joaquín Piquerez vive situação diferente. O lateral-esquerdo uruguaio vinha atuando regularmente pelo Peñarol e deve atuar assim que tiver sua situação regularizada no BID – o que também não deve demorar. O Verdão tem sido escalado com o zagueiro Renan improvisado no setor desde a saída de Matías Viña. Piquerez chega para substituir seu conterrâneo, como já tem feito na Seleção Uruguaia.