Confira os valores que impediram o Chelsea de contratar Haaland

Erling Haaland esteve na mira do Chelsea durante a janela de transferências, mas a negociação entre os ingleses e Mino Raiola, empresário do centroavante norueguês, não progrediu por conta de valores envolvendo o salário do atleta e a comissão a ser paga ao agente pela transferência, segundo o "Bild".Mino Raiola pediu aos Blues um salário de 50 milhões de euros (R$ 311 milhões) por temporada, sendo que o camisa nove recebe apenas oito milhões de euros no Dortmund. Além disso, o empresário italiano cobrou luvas na faixa dos 40 milhões de euros (R$ 249 milhões) para que a operação fosse concretizada.
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Estes valores ainda deveriam ser somados ao que o Chelsea pagaria ao Dortmund, o que faria com que os Blues tivessem que investir cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) na contratação de Haaland. Com isso, os ingleses optaram por recuar.
Sem as condições econômicas necessárias para contratar o norueguês, o atual campeão da Champions League acertou a chegada de Lukaku em uma transferência que girou em torno dos 115 milhões de euros (R$ 716 milhões) pagos à Inter de Milão.