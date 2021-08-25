Confira os valores que impediram o Chelsea de contratar Haaland

Erling Haaland esteve na mira do Chelsea durante a janela de transferências, mas a negociação entre os ingleses e Mino Raiola, empresário do centroavante norueguês, não progrediu por conta de valores envolvendo o salário do atleta e a comissão a ser paga ao agente pela transferência, segundo o "Bild".Mino Raiola pediu aos Blues um salário de 50 milhões de euros (R$ 311 milhões) por temporada, sendo que o camisa nove recebe apenas oito milhões de euros no Dortmund. Além disso, o empresário italiano cobrou luvas na faixa dos 40 milhões de euros (R$ 249 milhões) para que a operação fosse concretizada.