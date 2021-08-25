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futebol

Confira os valores que impediram o Chelsea de contratar Haaland

Segundo jornal alemão, Mino Raiola, empresário do centroavante norueguês, pediu salário estratosférico para o jovem e cobrou comissão muito alta pela transferência...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 10:50
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
Erling Haaland esteve na mira do Chelsea durante a janela de transferências, mas a negociação entre os ingleses e Mino Raiola, empresário do centroavante norueguês, não progrediu por conta de valores envolvendo o salário do atleta e a comissão a ser paga ao agente pela transferência, segundo o "Bild".Mino Raiola pediu aos Blues um salário de 50 milhões de euros (R$ 311 milhões) por temporada, sendo que o camisa nove recebe apenas oito milhões de euros no Dortmund. Além disso, o empresário italiano cobrou luvas na faixa dos 40 milhões de euros (R$ 249 milhões) para que a operação fosse concretizada.
> Veja a tabela da Premier League
Estes valores ainda deveriam ser somados ao que o Chelsea pagaria ao Dortmund, o que faria com que os Blues tivessem que investir cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,8 bilhão) na contratação de Haaland. Com isso, os ingleses optaram por recuar.
Sem as condições econômicas necessárias para contratar o norueguês, o atual campeão da Champions League acertou a chegada de Lukaku em uma transferência que girou em torno dos 115 milhões de euros (R$ 716 milhões) pagos à Inter de Milão.

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