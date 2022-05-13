Confira os relacionados do Bragantino para duelo contra o Palmeiras

Na tarde de sábado, o Red Bull Bragantino encara o Palmeiras fora de casa e a equipe do interior paulista tenta se recuperar dos tropeços diante do Corinthians e Atlético-MG.

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Ciente da dificuldade do confronto, a expectativa do Massa Bruta é surpreender o Alviverde e aproveitar os espaços da equipe comandada por Abel Ferreira, que não iniciou bem o Brasileirão.

Confira a lista dos relacionados para o duelo:

GOLEIROS: Cleiton e Lucão;

ZAGUEIROS: Kevin, Léo Ortiz, Léo Realpe e Natan;

LATERAIS: Aderlan, Andrés Hurtado, Guilherme e Luan Cândido;

MEIAS: Eric Ramires, Hyoran, Miguel, Nathan Camargo e Raul;

ATACANTES: Artur, Bruninho, Bruno Tubarão, Helinho, Jan Hurtado, Sorriso, Welliton e Ytalo.