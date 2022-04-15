Confira os números de Lucas Falcão, reforço do Bahia

Um dia antes do segundo confronto pela Série B onde o Bahia viajou até o Recife para duelar com o Náutico, o clube anunciou a chegada do meio-campista Lucas Falcão, atleta que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga, clube que ficou com o vice-campeonato estadual.>Veja fatos do futebol que só acreditamos porque tem imagensAos 24 anos de idade, Falcão viverá pela primeira vez em sua carreira a experiência de defender uma equipe do Nordeste. Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, ele foi para as categorias de base do Avaí, clube com o qual tem ligação até hoje em relação aos seus direitos.