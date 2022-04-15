Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira os números de Lucas Falcão, reforço do Bahia

Jogador anunciado na última quinta-feira (14) foi a 9ª contratação do Esquadrão após estadual...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 12:10
Um dia antes do segundo confronto pela Série B onde o Bahia viajou até o Recife para duelar com o Náutico, o clube anunciou a chegada do meio-campista Lucas Falcão, atleta que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Ypiranga, clube que ficou com o vice-campeonato estadual.>Veja fatos do futebol que só acreditamos porque tem imagensAos 24 anos de idade, Falcão viverá pela primeira vez em sua carreira a experiência de defender uma equipe do Nordeste. Revelado pelo Paulista, de Jundiaí, ele foi para as categorias de base do Avaí, clube com o qual tem ligação até hoje em relação aos seus direitos.
Depois de receber 13 oportunidades na equipe principal em 2019, ano onde o clube catarinense acabou caindo no Brasileirão, Lucas Falcão passou duas temporadas emprestado ao Tombense-MG antes de desembarcar, no início deste ano, no Ypiranga.
Pela equipe de Erechim, ele integrou uma campanha histórica para o clube onde participou de 14 partidas e anotou dois gols. Além do estadual, Lucas também participou do duelo de estreia da equipe na Série C do Brasileirão em derrota por 2 a 0 para a Aparecidense.
Crédito: Meio-campistatevecomoúltimaequipeoYpiranga(Divulgação/Bahia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados