Confira os novos pontos de venda e retirada de ingressos para o jogo de ida da final do Carioca

O Fluminense abriu três novos pontos de venda e retirada de ingressos para a decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira. As lojas oficiais do clube no Shopping Tijuca, Norte Shopping e Ilha Plaza Shopping irão atender as necessidades do torcedor tricolor.Por conta de uma determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), além de autoridades e entidades responsáveis pela organização da partida, o Maracanã encerrou a venda e retirada de ingressos na bilheteria nesta terça-feira por questões de segurança.
Apesar dessa decisão, a bilheteria 2 do estádio funcionará normalmente nesta quarta-feira, dia da partida, para a retirada de ingressos comprados pela internet. No entanto, não haverá venda de bilhetes no dia da decisão no Maracanã.
Confira os novos pontos de venda e retirada de ingressos da torcida do Fluminense:
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Terça-feira (29/03), das 14h às 20h- Quarta-feira (30/03), das 14h às 17h
Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)- Terça-feira (29/03), das 14h às 20h- Quarta-feira (30/03), das 14h às 17h
Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)- Terça-feira (29/03), das 14h às 20h- Quarta-feira (30/03), das 14h às 17h