Confira os novos pontos de venda e retirada de ingressos para o jogo de ida da final do Carioca

O Fluminense abriu três novos pontos de venda e retirada de ingressos para a decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira. As lojas oficiais do clube no Shopping Tijuca, Norte Shopping e Ilha Plaza Shopping irão atender as necessidades do torcedor tricolor.Por conta de uma determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), além de autoridades e entidades responsáveis pela organização da partida, o Maracanã encerrou a venda e retirada de ingressos na bilheteria nesta terça-feira por questões de segurança.