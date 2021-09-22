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Confira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza estão na disputa por uma vaga na final da competição nacional
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LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 18:25

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:25

Crédito: Staff Images
O sorteio para definir os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2021 ocorreu nesta quarta-feira, na CBF, na cidade do Rio de Janeiro. A final da competição vai ser decidida por quem passar dos duelos entre Athletico-PR e Flamengo; e Atlético-MG e Fortaleza.Através do sorteio, foram definidos os mandos de campo do jogo de ida e volta. Athletico-PR e Atlético-MG vão jogar em casa pela partida de ida, enquanto Flamengo e Fortaleza vão ter a chance de decidir os confrontos em casa.
Athletico-PR x Flamengo (ida) / Flamengo x Athletico-PR (volta)Altético-MG x Fortaleza (ida) / Fortaleza x Atlético-MG (volta)
As partidas de ida estão marcadas para o dia 20 de outubro, enquanto as de volta estão previstas para o dia 27 de outubro.

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