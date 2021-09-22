Confira os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

O sorteio para definir os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2021 ocorreu nesta quarta-feira, na CBF, na cidade do Rio de Janeiro. A final da competição vai ser decidida por quem passar dos duelos entre Athletico-PR e Flamengo; e Atlético-MG e Fortaleza.Através do sorteio, foram definidos os mandos de campo do jogo de ida e volta. Athletico-PR e Atlético-MG vão jogar em casa pela partida de ida, enquanto Flamengo e Fortaleza vão ter a chance de decidir os confrontos em casa.