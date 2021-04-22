Confira os duelos das quartas de final do Catarinense

Está definida a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense. Após 11 partidas disputadas, oito clubes seguem vivos na briga pelo título.
Rebaixamento
A nota triste fica por conta do Criciúma. Campeão da Copa do Brasil de 1991, o Tigre foi rebaixado pela primeira vez na história.
Figueirense
Quem também terá muita explicação ao seu torcedor é o Figueirense, que ficou de fora do mata-mata.
Confira abaixo os duelos.
Chapecoense x Hercílio LuzBrusque x JoinvilleAvaí x PrósperaJuventus-SC x Marcílio Dias