Confira os duelos das quartas de final do Catarinense

Crédito: Marcio Cunha

Está definida a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense. Após 11 partidas disputadas, oito clubes seguem vivos na briga pelo título.

Rebaixamento

A nota triste fica por conta do Criciúma. Campeão da Copa do Brasil de 1991, o Tigre foi rebaixado pela primeira vez na história.

Figueirense

Quem também terá muita explicação ao seu torcedor é o Figueirense, que ficou de fora do mata-mata.

Confira abaixo os duelos.