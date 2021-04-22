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futebol

Confira os duelos das quartas de final do Catarinense

Dos conhecidos, apenas Chape, Avaí e JEC ficaram entre os oito; Figueira está fora e Criciúma foi rebaixado...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 08:45

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 08:45
Crédito: Marcio Cunha
Está definida a fase de quartas de final do Campeonato Catarinense. Após 11 partidas disputadas, oito clubes seguem vivos na briga pelo título.
Rebaixamento
A nota triste fica por conta do Criciúma. Campeão da Copa do Brasil de 1991, o Tigre foi rebaixado pela primeira vez na história.
Figueirense
Quem também terá muita explicação ao seu torcedor é o Figueirense, que ficou de fora do mata-mata.
Confira abaixo os duelos.
Chapecoense x Hercílio LuzBrusque x JoinvilleAvaí x PrósperaJuventus-SC x Marcílio Dias

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