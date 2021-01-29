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futebol

Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Barcelona irá enfrentar o Granada fora de casa, enquanto Sevilla encara o Almeria, único clube da segunda divisão espanhola ainda presente no torneio. Jogos serão em fevereiro...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 09:25
Crédito: Quartas de final da Copa do Rei serão disputadas no início de fevereiro (Divulgação
Após o sorteio das quartas de final da Copa do Rei, realizado nesta sexta-feira, o Barcelona irá enfrentar o Granada fora de casa. O Sevilla, outro grande favorito para chegar à final, irá encarar o Almería, única equipe da segunda divisão na competição. As partidas serão disputadas nos dias dois, três e quatro de fevereiro.Os duelos serão disputados em um único confronto valendo vaga para a fase de semifinais. A final do torneio está marcada para o dia 17 de abril, em Cartuja. Na última quinta-feira, foi definida a data da decisão da última Copa do Rei a ser disputada entre Real Sociedad e Athletic Bilbao para o dia três de abril.
Confira os confrontos:
Granada x BarcelonaBetis x Athletic BilbaoLevante x VillarrealAlmería x Sevilla

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