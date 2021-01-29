Confira os confrontos das quartas de final da Copa do Rei da Espanha

Após o sorteio das quartas de final da Copa do Rei, realizado nesta sexta-feira, o Barcelona irá enfrentar o Granada fora de casa. O Sevilla, outro grande favorito para chegar à final, irá encarar o Almería, única equipe da segunda divisão na competição. As partidas serão disputadas nos dias dois, três e quatro de fevereiro.Os duelos serão disputados em um único confronto valendo vaga para a fase de semifinais. A final do torneio está marcada para o dia 17 de abril, em Cartuja. Na última quinta-feira, foi definida a data da decisão da última Copa do Rei a ser disputada entre Real Sociedad e Athletic Bilbao para o dia três de abril.