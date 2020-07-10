Confira os confrontos das fases finais da Champions League 2019/20

Crédito: Em virtude da pandemia, todos os duelos das fases finais do torneio serão realizados em Lisboa, em apenas 12 dias de agosto, com jogos únicos, e sem público. (Divulgação

Nesta sexta, a UEFA sorteou os confrontos das fases finais da Champions League 2019/20 em Nyon, na Suíça. Em virtude da pandemia, todos os duelos das próximas fases do torneio serão realizados em Lisboa, em apenas 12 dias em agosto, com jogos únicos, e sem público. O desafio mais interessante da fase pode colocar Cristiano Ronaldo contra seu ex-clube, o Real Madrid. Já a sensação do torneio Atalanta encara o PSG, de Neymar.

Além disso, ficou definido que uma das quatro equipes já classificadas para as quartas de finais antes da interrupção do torneio estará na final, já que elas podem se enfrentar nas semifinais: Paris Saint-Germain, Atalanta, Atlético de Madrid ou RB Leipzig.

Confrontos das quartas de finaisReal Madrid ou Manchester City x Lyon ou Juventus (Jogo 1)RB Leipzig x Atlético de Madrid (Jogo 2)Napoli ou Barcelona x Chelsea ou Bayern de Munique (Jogo 3)Atalanta x Paris Saint-Germain (Jogo 4)

Confrontos das semifinaisJogos 1 x Jogo 3Jogo 2 x Jogo 4 A equipe que passar do confronto entre Real Madrid ou City e Lyon ou Juventus vai enfrentar o vencedor das quartas de final entre Napoli ou Barcelona e Chelsea ou Bayern de Munique. Já na outra semifinal, RB Leipzig ou Atlético de Madrid encara Atalanta ou PSG.

A próxima fase será disputada nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto. As semifinais estão previstas para os dias 18 e 19, às 16h nos dois dias. Todas essas partidas serão distribuídas entre o Estádio da Luz, do Benfica e no Estádio José Alvalade, do Sporting. A final, por fim, será disputada no dia 23 de agosto no estádio do alvirrubro.

Vale lembrar que ainda nem todas as equipes foram classificadas para a próxima fase do torneio, já que os jogos foram interrompidos no dia 11 de março devido à propagação do COVID-19. Restam apenas quatro partidas das oitavas de final, que serão disputadas nos dias 7 e 8 de agosto, ambas às 16h. Nesta fase, a UEFA definiu que os mandos de campo serão mantidos.